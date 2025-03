Maratona di Marsala (TP): sport, paesaggio e spettacolo internazionale per la 1° ediz. della manifestazione

- Pubblicità -

Prende sempre più corpo la prima edizione della Marsala Marathon-Città Garibaldina, in programma il prossimo 27 aprile. La manifestazione della città lylibetana, che allarga i suoi confini dopo un decennio di successi della Maratonina del Vino ha trovato anche un grande sponsor nella Sigel, storica azienda tra le più in vista nel settore dei gelati, che affiancherà il suo nome alla maratona come da anni fa con la società organizzatrice Pol.Marsala Doc.

La manifestazione si chiamerà dunque “Sigel Marsala Marathon – Città Garibaldina” e oltre alla maratona comprenderà anche la mezza valida per il Grand Prix regionale Fidal. Completamente rivisto il percorso, che attirerà verso Capo Boeo centinaia di atleti non soltanto da varie parti d’Italia, ma anche dall’estero. E in particolare dall’Etiopia. Hanno, infatti, confermato la loro partecipazione alla gara (42.195 metri) alcuni importanti interpreti africani come il 26enne Haile Embaye Goitom, che all’ultima edizione della Dubai Marathon ha tagliato il traguardo con il tempo di 2 ore, 9 minuti e 8 secondi finendo nono. Oppure Haile Haja Gemeda (quarto a Roma nel 2013 in 2h08’35”), e Mubarek Husen Aliy che ha corso a Suzhou (CHN) lo scorso dicembre in 2h12’05”. Tra le donne, invece, è annunciata la presenza Mamitu Balcha Hey con un personale di 2h37’26” datato 2019 e di Taemo Shumye Woldegebriel (pb 2h30’53” a Cannes nel 2011).

Etiopi presenti anche nella “Mezza Maratona di Marsala” (un giro, anziché due, tra il centro cittadino e la zona dell’imbarcadero storico per Mothia). Qui è annunciata la presenza di una stella assoluta, Fikadu Haftu Tsadik, che sulla distanza ha un favoloso 59’08” stabilito nella classica di Ras Al Khaimah nel 2019 quando fu terzo e che, oltre ad aver vinto a Luzhou nel 2019, è stato anche 5° ai Campionati Africani 2016 sui 10000 e in Top 10 ai Mondiali di cross. Contro di lui Mitsilal Gebretensay Amare e Tesfaalem Gebrearegawi Mehari, con un ottimo personale di 1h01’07”. Tra le donne, invece, nella “mezza” ci sarà la 21enne Yohanes Mekonen Alemu.

Sia nella maratona che nella “mezza” di Marsala si annuncia, dunque, grande spettacolo anche perché sono previste altre importanti adesioni. Con gli atleti che potranno, tra l’altro, alleggerire la loro fatica ammirando il litorale dalla città fino quasi alle saline Ettore Infersa, correndo prima accanto alle saline Genna e poi sul lungomare a margine della Riserva naturale dello Stagnone, sullo sfondo delle isole Egadi. Insomma, accanto ad un paesaggio davvero suggestivo.

Intanto, mentre le richieste di iscrizione vanno avanti a buon ritmo, la Marsala Doc, organizzatrice dell’evento, ricorda che fino al 31 marzo la quota di partecipazione sarà ancora di 30 euro. Per la “mezza”, invece, la quota di iscrizione è di 20 euro fino al 14 aprile. Poi, salirà a 25 euro. Nel frattempo, si preparano le medaglie particolari dedicate all’evento e maglie tecniche di ultima generazione per tutti i partecipanti.

Per informazioni: Pol.Marsala Doc, https://www.marsalamarathon.it/