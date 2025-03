Catania: 37 kg di cocaina nel ripostiglio di casa, Polizia arresta 45enne

- Pubblicità -

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione antidroga che ha permesso di trovare e sequestrare 37 chili di cocaina, nascosti nel ripostiglio di casa da un catanese di 45 anni.

L’intervento dei Falchi della Squadra Mobile di Catania è scaturito da una meticolosa osservazione svolta dai poliziotti, per diversi giorni, nei pressi dello stabile dove è stato notato un continuo via-vai di persone.

- Pubblicità -

Gli strani movimenti attorno all’edificio condominiale hanno destato non pochi sospetti nei poliziotti che, ritenendo plausibile lo svolgimento di un’attività di spaccio, si sono appostati per cercare di monitorare gli spostamenti con l’obiettivo di individuare il responsabile dell’azione illecita.

Durante i controlli, i Falchi hanno individuato il 45enne uscire dalla sua casa, al quinto piano del palazzo, per recarsi al piano superiore dove, senza dare nell’occhio, ha fatto accesso in un appartamento. Nel giro di alcuni minuti, l’uomo è uscito dall’abitazione ed è stato fermato dai poliziotti per sottoporlo a perquisizione personale che ha consentito di recuperare un panetto di cocaina del peso di un chilo, trovato addosso all’uomo. Da qui, la scelta degli agenti della Squadra Mobile di estendere gli accertamenti all’immobile da cui era stato visto uscire poco prima, nella convinzione che potesse nascondere ulteriore droga. In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate dal momento in un baule del ripostiglio sono stati due borsoni e uno scatolone contenenti un ingente quantitativo di droga. In particolare, sono stati trovati diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di 37 chili, alcuni confezionati in modo identico a quello trovato addosso al 45enne.

A conclusione delle verifiche, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.