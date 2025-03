Enna, il Liceo delle Scienze Umane partecipa alla “Settimana del cervello 2025”

- Pubblicità -

La Settimana del Cervello (Brain Awareness Week) è una celebrazione fuori dal comune e dagli schemi, è coordinata a livello internazionale dalla Dana Alliance for the Brain Initiatives si dedica alla divulgazione e alla discussione delle ultime scoperte nel campo delle neuroscienze. Si terrà in tutto il mondo dall’10 al 16 marzo 2025, e vuole promuovere la conoscenza delle meraviglie del cervello offrendo l’opportunità di concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della ricerca in questo ambito.

Nel nostro Istituto un primo evento di grande rilevanza si terrà l’11 marzo 2025 dalle ore 9 alle ore 11 presso l’Auditorium: il Convegno dal titolo “Ritrovare l’Umano” vedrà la partecipazione di un autorevole relatore del mondo accademico il Prof. Marco Aime, antropologo, scrittore di fama internazionale, docente dell’Università degli Studi di Genova che offrirà il suo contributo su argomenti quali le potenzialità dell’I.A., e le nuove sfide etiche e sociali che l’umanità deve affrontare. Stimolando un dibattito costruttivo tra studenti, docenti e tutta la comunità interessata offrirà l’opportunità di riflettere sulla nostra epoca e sul nostro vivere insieme oggi, per ritrovare quel tessuto finissimo di relazioni, dialogo e condivisione per affrontare al meglio il futuro.

Un secondo appuntamento imperdibile dal titolo” Neuro curiosi” sarà proposto il 14 marzo 2025 dalle ore 9 alle ore 13, presso il liceo delle scienze umane. Sarà una giornata di didattica laboratoriale coinvolgente per i nostri studenti ed aperto anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado, in cui si porteranno in aula nuove metodologie e strategie di didattica innovativa, attraverso molteplici laboratori esperenziali.

Per tutte le informazioni sui laboratori basterà collegarsi al sito della scuola.