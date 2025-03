Serie C, Latina-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Sabato 8 marzo alle ore 15.00 il Catania torna in campo e sfida il Latina di Roberto Boscaglia. I rossazzurri vogliono ritrovare il successo che manca da un mese dal 2-1 di Monopoli. Però occhio ai nerazzurri che in casa al “Francioni” vogliono ottenere quanti più punti possibili per la corsa salvezza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Latina-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

Ore 15.00 – Fischio d’inizio del match fra Latina e Catania

Latina-Catania: le formazioni ufficiali

LATINA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Nicolae Sfira Bogdan della sezione di Pordenone

ASSISTENTI: Il sig. Michele Rispoli della sezione di Locri e il sig. Mattia Morotti della sezione di Bergamo

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Mascolo della sezione di Castellammare di Stabia

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Francioni di Latina vale la trentesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Latina-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente su nessuna piattaforma televisiva e online.