Il Catania ritorna a vincere e lo fa al Francioni di Latina con un netto 4-1. In gol Montalto al 58′, Jimenez al 70′ e 85′ e chiude l’autorete di Saccani al 94′. Un successo che rilancia in classifica i rossazzurri che hanno come obiettivo di giungere quanto più in alto possibile in classifica. Ma per farlo serve vincere le prossime con Messina e Crotone per proiettarsi nelle zone alte in graduatoria.

Credit: Santina Sorbello

Jimenez mattatore rossazzurro al Francioni

Se c’è un protagonista di questo Latina-Catania è senza dubbio Kaleb Jimenez. Il calciatore spagnolo ha preso per mano una squadra in difficoltà per le assenze e da solo giostra il gioco di tutta la squadra. Al 70′ segna una rete spettacolare, dietro al gol fatto a Benevento per bellezza e qualità tecnica: salta ben 4 difensori del Latina e fredda Zacchi portando avanti i siciliani.

La seconda rete arriva su rigore siglando il gol che chiude i giochi sul 3-1. Una doppietta che trascina il Catania alla vittoria e sono altri tre punti che passano dai piedi anche di Kaleb Jimenez. I suoi gol ai rossazzurri nelle ultime giornate sono valsi ben 4 punti in trasferta tra Altamura e Latina (complessivamente 7 se si considera anche Caserta ad inizio stagione). Insomma, parliamo di un Jimenez formato trasferta che fa molto comodo al Catania.

Il gol ritrovato da Montalto e Messina gara da non sbagliare

Una vittoria che serviva per ritrovare quell’umore giusto per affrontare le prossime gare per il Catania di Mimmo Toscano, giunto al quinto risultato utile consecutivo. Una nota lieta è il ritorno al gol di Adriano Montalto, perché è importante che tutti gli attaccanti vadano in gol, in assenza dell’attaccante principe Roberto Inglese.

Credit: Santina Sorbello

Domenica 16 marzo il Catania è chiamato, però, a dare continuità. A Messina servirà la stessa prestazione del secondo tempo del Francioni, con una squadra sul pezzo che è capace di essere velenosa in contropiede. Guardando la classifica, vincere è l’unica soluzione che ha la squadra di Toscano per rilanciarsi in una zona playoff importante per giocarseli al massimo.