Catania. Palazzo della Cultura, aperta fino al 31 Luglio la Mostra su Tolkien

Ha aperto i battenti a Palazzo della Cultura la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato un nuovo immaginario per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.

Uomo, Professore, Autore racconta il percorso umano, il lavoro accademico, la potenza narrativa e la forza poetica del celebre romanziere attraverso un viaggio, grazie al quale appassionati e pubblico comprenderanno quanto la sua straordinaria conoscenza del mondo antico siano alla base del suo processo creativo. Per i settant’anni dalla pubblicazione de Il Signore degli Anelli, Catania ospiterà fino al 31 luglio 2025 l’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione dell’Università di Oxford e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con l’Associazione Culturale Costruire Cultura, con la curatela di Oronzo Cilli e la co-curatela e l’organizzazione di Alessandro Nicosia e i supporto organizzativo del Comune di Catania. La mostra è stata inaugurata venerdì pomeriggio dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli e dal sindaco Enrico Trantino, alla presenza di numerose autorità, tra cui il Prefetto Maria Carmela Librizzi e l’Arcivescovo Luigi Renna.

Questa è la prima esposizione di tali dimensioni mai allestita in Italia che pone lo scrittore al centro di tutto e nella quale sarà possibile scoprire le varie sfaccettature della sua vita. La conoscenza della vita di Tolkien e l’immersione nell’universo da lui creato si realizzano mediante un articolato percorso espositivo tra manoscritti autografi, lettere, fotografie e opere d’arte nate dalle visioni letterarie di un autore unico e poliedrico. Uomo del suo tempo, linguista e filologo, il Professore di Oxford nella Mostra viene raccontato nella sua complessità artistica e umana.

Spazio anche agli adattamenti cinematografici vecchi e nuovi, dal film d’animazione di Ralph Bakshi, alla trilogia de Il Signore degli Anelli del regista Peter Jackson, capace di rappresentare sul grande schermo una delle saghe più ambiziose e popolari della letteratura mondiale conquistando 17 premi Oscar.

All’interno della mostra, un’esposizione che celebra anche la straordinaria influenza visiva dell’universo tolkieniano attraverso ottanta opere originali, per la gran parte pubblicate, realizzate da trentanove tra i più celebri artisti del mondo tolkieniano e dell’arte fantasy tout court.

“Affascina il fatto che Tolkien parli una lingua universale, senza tempo, che con la sua epica moderna, antica e contemporanea al tempo stesso evochi dei valori, sempre eterni: l’amicizia, l’eroismo, un eroismo mite, un rapporto tra l’uomo e la natura fatto di armonia e di sacralità. Sono tutti i temi che lo rendono attualissimo, contemporaneo e urgente – ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, all’inaugurazione a Catania della mostra. I ricordi miei di Tolkien – ha aggiunto il ministro – sono quelli di una adolescenza che è stata punteggiata da varie letture, alcune filosofiche e il pensiero tragico. Poi ci si imbatte in Tolkien e nella possibilità, per arieggiare una sua frase famosa, di immaginare un’anima sana e pulita da coltivare perché questo è un messaggio che ci lascia con la sua grande inventiva, la sua grande creatività e il suo grande amore per la vita per gli esseri umani al di là di ogni strumentalizzazione politica presente passata e futura”. “Nella fiaba – ha osservato Giuli – il bene e il male devono essere ben riconoscibili, ma Tolkien ci insegna anche che dove sembra annidarsi il bene a volte non c’è il bene, c’è qualcosa di differente”. Parlando della mostra, Giuli ne ha sottolineato le presenze già registrate, “oltre 300mila visitatori”, e il “successo strepitoso a Roma, Torino e Napoli”. “Ora – ha evidenziato – è a Catania con allestimenti sempre nuovi, sempre densi di significati ulteriori e il trionfo. Poi il viaggio conclusivo a Trieste. È oggettivamente la stagione di Tolkien”.

“Leggere Tolkien in trasparenza -ha detto il sindaco Enrico Trantino- ci restituisce una figura dell’uomo e di come esso possa migliorare se stesso attraverso prove anche dure, ci aiuta a riflettere su grandi temi come l’amicizia, l’amore, l’avventura, il viaggio, in un percorso interiore che in una epoca di secolarismi e disillusione rappresenta un grande elemento di speranza, oltre che un messaggio possente sulla capacità di ciascuno di trovare dentro di sé le ragioni del cambiamento. E ci tramanda, soprattutto, l’esaltazione del servizio a favore degli altri, il mettersi a disposizione e non l’inseguire le proprie ambizioni. Da sindaco, da amministratore, da genitore, trovo che questa lezione non passi mai di moda e dovrebbe rappresentare uno spunto continuo di riflessione e dibattito. Ospitare questa grande mostra ci consente anche di mettere in campo una operazione culturale a trecentosessanta gradi, trasformando per sei mesi il nostro Palazzo in una fucina di eventi e manifestazioni collaterali, in collaborazione con le scuole del territorio e le associazioni, per far diventare questo evento un tassello ulteriore della rinascita di Catania e inserire la nostra città, di diritto, fra i centri in Italia capaci di attrarre esposizioni di grande richiamo. Ringrazio il Ministero della Cultura, il testa il Ministro Giuli, per aver promosso e sostenuto questa iniziativa, per la capacità di averci donato un percorso espositivo di grande fascino e suggestione, con la certezza che verrà apprezzato da chi avrà il piacere di visitare la Mostra”.La mostra sarà aperta nel Palazzo della Cultura, di via Vittorio Emanuele 121dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura. Il biglietto intero costa 10,00 euro; ridotto 6,00 euro per gli studenti universitari, gruppi di visitatori in numero superiore a 12 unità, max 25; anziani sopra i 65 anni di età e militari, residenti nel Comune di Catania; nuclei familiari (.

Ingresso gratuito per disabili e invalidi con accompagnatori e per i bambini inferiori ai 10 anni.