Catania, costituito il forum del Terzo Settore: al via giorno 12 la nuova rete per cooperative sociali e associazioni

Catania, 10/03/2025 – Si costituisce per la prima volta a Catania il Forum Provinciale del Terzo Settore. Il Forum, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è l’organismo che rappresenta tutte le associazioni, laiche e cattoliche, le cooperative sociali e i soggetti a vario titolo impegnati nella tutela degli interessi diffusi.

La sua attività si tradurrà in un valore aggiunto importante e concreto per la comunità e per il riconoscimento ed il coordinamento delle realtà che operano nell’ambito sociale.

Il Primo Forum Provinciale del Terzo Settore di Catania sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, Mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 10:00 nella sede delle ACLI di Corso Sicilia, 111– Catania.

Oltre ai componenti del nuovo organismo, Interverranno la Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Vanessa Pallucci ed il Portavoce del Forum Regionale, Giuseppe Montemagno.