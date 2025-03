Mascalucia, attivata la nuova control room per la sicurezza urbana

- Pubblicità -

Mascalucia rafforza il proprio impegno in materia di sicurezza urbana con l’attivazione, dopo una fase di rodaggio, della nuova control room, un avanzato centro di monitoraggio che consentirà alla Polizia Locale di sorvegliare costantemente il territorio tramite una rete di 60 telecamere di videosorveglianza, destinate a diventare 90 a breve, grazie a nuove installazioni e al ripristino di quelle già presenti sul territorio necessitanti di interventi di manutenzione.

Si tratta di un sistema progettato per garantire un controllo capillare del territorio e una risposta tempestiva in caso di necessità. Grazie a sofisticati strumenti di analisi video, la control room permetterà di effettuare ricerche avanzate di veicoli, filtrandoli per colore, modello e, se disponibile, targa. Ciò consentirà non solo di individuare più facilmente mezzi sospetti o segnalati, ma anche di rendere più efficaci le indagini e i controlli preventivi.

I sistemi di rilevamento si avvarranno, inoltre, di una avanzata tecnologia basata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale con cui si renderà ancora più efficiente e preciso il monitoraggio complessivo del flusso veicolare, individuando e tracciando con esattezza i singoli veicoli e il numero di passaggi degli stessi da un dato varco in vari intervalli di tempo.



Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la possibilità di elevare contravvenzioni in tempo reale in caso di infrazioni al Codice della Strada o altre violazioni, garantendo un intervento immediato e riducendo i margini di impunità. La semplice presenza di un sistema di sorveglianza così avanzato avrà inoltre un forte effetto deterrente, scoraggiando comportamenti illeciti e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto, denominato “Mascalucia Sicura”, è stato realizzato grazie ai finanziamenti del PON Legalità del Ministero dell’Interno, che destina risorse ai comuni per il potenziamento della sicurezza urbana.

La nuova control room rappresenta un significativo salto di qualità nella gestione della sicurezza pubblica per Mascalucia, che si conferma un comune all’avanguardia ponendosi come modello in termini di innovazione e prevenzione degli illeciti.

Il sindaco Vincenzo Magra ha commentato con soddisfazione l’attivazione del nuovo sistema:

“Questa control room è una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della nostra comunità. Il monitoraggio costante del territorio e l’utilizzo di tecnologie avanzate ci permetteranno di garantire una città più sicura per tutti. È un progetto ambizioso che rafforza la nostra capacità di prevenzione e di intervento, migliorando la qualità della vita a Mascalucia. Ringrazio l’assessore Caponnetto, il comando di Polizia Locale, nella persona del comandante Vecchio e la tenenza dei carabinieri per l’impegno concreto.”

L’assessore con delega alla Polizia Locale e alle viabilità Angelo Caponnetto ha sottolineato l’importanza strategica della control room:

“Grazie a questo innovativo sistema di sorveglianza, Mascalucia diventa un esempio di efficienza e modernità nella gestione della sicurezza urbana. Potremo contrastare con maggiore efficacia fenomeni di illegalità e migliorare il controllo del traffico e del rispetto delle norme, a beneficio dell’intera cittadinanza.”

Il comandante della Polizia Locale Orazio Vecchio, infine, ha evidenziato i vantaggi operativi per le forze dell’ordine:

“Questo strumento ci permetterà di ottimizzare il lavoro della Polizia Locale, garantendo interventi più rapidi e mirati. Ringrazio il sindaco e l’assessore Caponnetto per aver sostenuto sin dall’inizio questo progetto.”