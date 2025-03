A Catania la mostra personale di Maria Tripoli

- Pubblicità -

Si terrà a Catania, presso la GAM – Galleria d’Arte Moderna in Via Castello Ursino 26, la mostra personale di Maria Tripoli, intitolata “Donne, Dee e Madonne all’ombra del vulcano: i volti che parlano attraverso il silenzio”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catania, sarà visitabile dal 15 al 30 marzo 2025.

L’evento rappresenta un’importante occasione per il pubblico di immergersi nell’universo pittorico di un’artista dalla sensibilità raffinata e dalla ricerca espressiva profonda. Le opere in mostra raccontano il femminile attraverso una prospettiva che unisce mitologia, introspezione e realtà sociale, con un uso magistrale del colore e della composizione.

L’arte di Maria Tripoli

Maria Tripoli, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Catania e con un percorso formativo che include la Scuola Libera del Nudo, ha esposto in diverse città italiane, portando avanti una ricerca artistica che si distingue per la sua capacità di coniugare forza ed emozione. Le sue tele esplorano il rapporto tra interno ed esterno, tra corpo e anima, tra passato e presente, con una particolare attenzione alla figura femminile.

Le sue opere si caratterizzano per l’uso evocativo della policromia, dove ogni tonalità assume un significato simbolico, e per un’introspezione psicologica che si traduce in immagini di straordinaria intensità. L’artista cattura emozioni e sentimenti, rendendoli visibili attraverso un linguaggio pittorico che lascia spazio alla riflessione e all’immaginazione dello spettatore.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 15 marzo ore 17.00 – Inaugurazione

Saluti istituzionali:

· Avv. Enrico Trantino, Sindaco di Catania

· Ing. Prof.ssa Anna De Francesco, Dirigente ISS De Felice-Olivetti

· Vera Ambra, Presidente Associazione Akkuaria

· Dott.ssa Giovanna D’Amico, Lions Club Catania Etna

· Prof. Giuseppe Guzzetta, Presidente Lions Club Catania Etna

· Katia Arcidiacono, docente ISS De Felice-Olivetti

· Interventi critici:

· Prof. Sergio Collura

· Prof. Giuseppe Adernò

Domenica 16 marzo ore 17.00 – “Le voci delle donne”

Letture e performance con: Cinzia Caminiti, Giulia D’Anca, Irene Pavone, Maria Grazia Fama, Melina Pappalardo, Rossana Quattrocchi, Rita Ligresti, Rita Maria Coppa, Valentina Giua, Vera Ambra Ospite musicale: Duo D’Ito con Sachika Ito (soprano) e Davide Sciacca (chitarrista)

Venerdì 21 marzo ore 17.00 – “Fuoco Sacro”

Sfilata di moda e costume realizzata dagli allievi di Storia del Costume per lo Spettacolo, diretta dalla Prof.ssa Liliana Nigro. Gli abiti, ispirati alla materia magmatica e alla figura delle “donne guerriere”, celebrano l’energia e la forza femminile. Un tributo artistico che unisce moda, arte e mitologia, in una rappresentazione scenografica carica di simbolismo.

Sabato 22 marzo ore 17.00 – “Deliri emozionali e Rosarossa”

Presentazione delle raccolte poetiche di Maria Tripoli. Un’occasione per conoscere l’universo letterario dell’artista, in cui la pittura e la poesia si fondono per raccontare storie di passioni, turbamenti e introspezioni profonde.

Giovedì 27 marzo ore 17.00 – Incontro con Rita Maria Coppa

Presentazione del libro La Dea dalle dita di rosa con l’intervento della Prof.ssa Antonella Russo, docente universitaria. Un dialogo sulle figure archetipiche del femminile, tra mito e contemporaneità.

Sabato 29 marzo ore 10.30 – “Martirio femminile nell’arte”

Evento a cura dei Lions Club Catania Etna. Un’analisi sul ruolo della sofferenza e della resilienza femminile nell’iconografia artistica, attraverso epoche e culture diverse.

Domenica 30 marzo ore 17.00 – “La Poesia dell’Istante”

Laboratorio di scrittura poetica creativa condotto da Valentina Giua (Rinascimento Poetico) in collaborazione con il progetto LeggerissimaMente, vincitore del bando Cepell “Città che legge”. Un percorso interattivo in cui l’ispirazione nasce dall’arte visiva per trasformarsi in parole, dando vita a componimenti che dialogano con le opere esposte.

La mostra e le iniziative collaterali offriranno al pubblico un’esperienza artistica e culturale di grande impatto, celebrando la donna e il suo universo interiore attraverso pittura, poesia, musica e moda.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per apprezzare il talento di Maria Tripoli, ma anche per riflettere sulla condizione femminile, sulle sue lotte e sulle sue conquiste, attraverso il linguaggio universale dell’arte.