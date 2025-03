Il Mimit finanzia 3,8 milioni di euro per la Renewable Valley di Santa Croce Camerina

- Pubblicità -

ROMA – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha concesso un finanziamento di oltre 3,8 milioni di euro per la realizzazione di un Innovation Center e di un prototipo trasportabile per la produzione di idrogeno, entrambi parte della Renewable Valley (Valle delle Rinnovabili), che sorgerà a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, entro 2 anni.

I fondi complessivi ammontano a 4.196.600,04 euro, di cui 3.886.410,74 euro ritenuti ammissibili alle agevolazioni. Il finanziamento prevede una copertura del 75%, suddivisa in 1.943.205,37 euro di contributo a fondo perduto e 971.602,68 euro di finanziamento agevolato.

Tra gli interventi principali finanziati rientra, con l’importo maggiore, la fornitura dei componenti necessari alla creazione di un sistema per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno verde, con un investimento di 2.495.754,00 euro destinato a macchinari, impianti e attrezzature.

Inoltre, 1.308.457,74 euro saranno impiegati per la creazione di un Innovation Center, dove verrà studiato e realizzato un sistema trasportabile per la produzione di idrogeno verde, comprensivo di compressore e bombole carrellate.

Grazie a questo finanziamento, la Renewable Valley, che nascerà all’interno della Zona Industriale di Santa Croce Camerina, favorirà un primo utilizzo dell’idrogeno verde nel Sud della Sicilia, rendendolo disponibile per il settore industriale e per la mobilità sostenibile.

Il progetto è stato presentato da Regran S.R.L., PMI innovativa siciliana, e si inserisce nell’ambito dell’Azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, cofinanziato dalla Comunità Europea attraverso il Programma Coesione Italia 21-27.

«I lavori inizieranno ad aprile – ha spiegato il CEO di Regran, Marco Anfuso –. L’obiettivo è sviluppare, tramite l’Innovation Hub, un prototipo di idrogeno verde trasportabile, utilizzabile per la mobilità o per ammortizzare i costi energetici nei periodi di maggiore richiesta. Il progetto sarà completato entro due anni».