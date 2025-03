“𝐈𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞”: 𝐆𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐩, 𝐥’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐚 𝐩𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞

- Pubblicitร -

In uomini e donne le malattie e le terapie incidono in modo differente. A studiare il tema รจ la medicina di genere che esamina le differenze biologiche e socio culturali, registra l’influenza di questi fattori sullo stato di salute e di malattia, e valuta la risposta alle terapie che vengono somministrate. Su questi temi si รจ svolta una giornata formativa promossa dalla direzione aziendale dellโ€™Arnas Garibaldi di concerto con i dipartimenti Materno infantile e delle Medicine. Ad organizzare lโ€™incontro รจ stata Anna Colombo, responsabile dellโ€™unitร operativa โ€œRischio clinico, educazione sanitaria e promozione della salute aziendale. Obiettivo: offrire ulteriori spunti per strutturare percorsi di prevenzione, individuare fattori di rischio, indicare corretti stili di vita per puntare a raggiungere la paritร di genere. Ma sotto questo profilo i dati sono, attualmente, scoraggianti. ๐‘†๐‘’๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘ข๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘ก๐‘ข๐‘‘๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘Š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘™๐‘‘ ๐ธ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘ ๐น๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ข๐‘š, ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘›๐‘’๐‘™ 2158 ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘– ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘’. ๐ธ ๐‘™โ€™๐ผ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘Ž ๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’: ๐‘›๐‘’๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘– 24 ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž 79ยฐ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™87ยฐ. Occorrono, dunque, interventi mirati ed incisivi a livello globale. Ed รจ necessaria anche una maggiore consapevolezza del fenomeno, soprattutto da parte delle donne, le quali molto spesso si prendono cura delle persone che hanno attorno, โ€œtrascurandosiโ€. Rinunciano ad esempio a visite mediche e controlli periodici e hanno una scarsa informazione sullโ€™incidenza di alcune malattie. La giornata formativa, che ha erogato 6 crediti formativi ai partecipanti, e che ha visto alternarsi come relatori medici e professionisti, si รจ svolta nellโ€™aula Dusmet del Garibaldi centro. โ€œ๐ด๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘“๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– โ€“ ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘’๐‘”๐‘Ž ๐ด๐‘›๐‘›๐‘Ž ๐ถ๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘š๐‘๐‘œ โ€“ ๐‘ ๐‘ข ๐‘ข๐‘› ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘”๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘ข๐‘™๐‘”๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’. ๐‘†๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘’, ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘–๐‘œ, ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘œ๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œโ€.

