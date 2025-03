EtnaJob: il primo aperitivo dedicato al mondo del lavoro sul territorio catanese

- Pubblicità -

Un nuovo aperitivo sta arrivando in città: il 16 marzo 2025, dalle 19:00 alle 22:00, da CULTO (Via Scuto Costarelli, 100) si terrà EtnaJob, il primo evento/aperitivo totalmente dedicato al mondo del lavoro. L’incontro, che si svolgerà in un’atmosfera informale e dinamica, rappresenta un’importante occasione di networking e crescita professionale per universitari, neolaureati e lavoratori in difficoltà.

EtnaJob nasce da un’idea dell’associazione Athena Community che si è posta l’obiettivo di connettere chi cerca lavoro con le aziende attive sul territorio catanese, creando un’opportunità concreta di incontro e di confronto. Il format dell’evento prevede uno spazio aperto e accogliente, in cui i partecipanti potranno entrare in contatto diretto con potenziali datori di lavoro, ottenere feedback sul proprio curriculum e ricevere consigli utili per affrontare la ricerca dell’impiego desiderato.

Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare esperti di vari settori. Ci sarà anche la possibilità di parlare con psicologi del lavoro (spazio gestito da Jolanda Sorge), che offriranno consulenze personalizzate e suggerimenti sul proprio CV. Saranno inoltre presenti commercialisti, pronti a rispondere a tutte le domande riguardanti le tematiche fiscali e i guadagni legati alla professione. Gli ospiti di EtnaJob avranno il loro momento di pitch in cui presenteranno al pubblico la loro attività, raccontando la propria esperienza e condividendo preziosi consigli.

EtnaJob sarà organizzato in più appuntamenti, tutti rappresenteranno una straordinaria opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro in modo concreto e con il supporto di esperti. In ogni incontro ci occuperemo della maggior parte dei settori lavorativi per cercare di

soddisfare tutte le esigenze: l’imprenditoria, il lavoro in una multinazionale, l’impiego statale, i lavori nel settore culturale e turistico, il mondo della comunicazione e tanto altro. In tutti i casi forniremo consigli e possibilità per il raggiungimento del proprio obiettivo. Un’occasione imperdibile per costruire relazioni professionali e fare un passo avanti nella propria carriera.

I pitch e relativi ospiti del primo EtnaJob saranno:

L’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – Natascia Arcifa

Il racconto di una startup con Ustep – Alberto Porto e Gabriele Zappalà

Le imprese catanesi tra presente e futuro – Mirko Viola

Impresa e lavoro nel mondo dello spettacolo con Ouroboros e Thespot – Claudia Calanna e Luana Cannavò

Comunicazione per gli universitari con LiveUnict – Dario Longo

Diventare imprenditori si può – Alessandro Sciuto



L’ingresso avrà il costo di 15 euro, cifra che include cibo e cocktail/bevande.

Athena Community in breve

Athena Community è un’associazione nata nel 2022 con l’obiettivo chiaro di unire domanda e offerta nel mondo del lavoro per i giovani siciliani. Ad oggi ci è riuscita attivando diversi servizi dedicati alla formazione continua quindi a un upskilling e reskilling di capacità che i

giovani possono intraprendere. In due anni Athena è diventata anche una rete di collaborazioni con enti terzi come quella con Centro Studi Enti Locali, Centro Studi Area Sud e il Servizio Civile (regionale e nazionale). Sono in attivo anche diverse collaborazioni con enti del terzo settore, molto importanti per avere anche l’opportunità di reinventarsi e di collocarsi in diverse realtà associative che abbracciano diversi settori. Athena si occupa anche di eventi locali, realizzando attività e mettendo a disposizione diversi servizi. Ad oggi ha collaborato con Telethon – Walk of life, Una ragazza per il cinema nelle due edizioni del 2020 tre e 2024 e la prima edizione del Trofeo ippico Sant’Agata tenutosi il mese scorso. Sono ancora tanti i progetti da realizzare in futuro, da qui ai 5 anni Athena punta a diventare una realtà solida per tutti i giovani. Un’associazione che punta allo sviluppo delle possibilità lavorative in Sicilia e in generale nel Sud Italia.