Giacomo Puglisi svela “Nuvola d’Amore” il nuovo Concept Wedding Look

CATANIA- Il consulente d’immagine Giacomo Puglisi rivoluziona il mondo del wedding styling con “Nuvola d’Amore”, una collezione che ridefinisce l’eleganza nuziale con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Presentata sui social, la nuova proposta ha incantato wedding planner, esperti del settore e appassionati grazie a uno stile raffinato e contemporaneo capace di esaltare l’unicità di ogni sposa.

Pensato per accompagnare la donna in ogni momento del grande giorno, “Nuvola d’Amore” offre un look sofisticato e dinamico che valorizza ogni dettaglio. Il make-up è caratterizzato da toni caldi e luminosi, labbra dalle sfumature delicate e texture matte che esaltano la luce con eleganza. Il burgundy, simbolo di fascino e raffinatezza, continua a dominare la scena con il suo carattere intramontabile. L’hair styling punta su volumi morbidi e armoniosi, enfatizzando la naturale bellezza della sposa. Il velo, elemento iconico della tradizione nuziale, viene reinterpretato in chiave couture trasformandosi in un fiocco sofisticato, simbolo di femminilità e modernità. Il look evolve durante la giornata, mantenendo raffinatezza e armonia dalla cerimonia al party per garantire un’eleganza impeccabile in ogni momento.

“Nuvola d’Amore” segna un punto di svolta nel bridal styling, coniugando estetica e funzionalità in una proposta che celebra la sposa come protagonista assoluta del suo giorno speciale.

