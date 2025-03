Nasce il Forum del Terzo Settore di Catania: impegno unitario di 14 organizzazioni per il sociale – L’Evento

- Pubblicità -

Un nuovo spazio di dialogo, confronto e azione condivisa nasce ufficialmente oggi, 12 marzo 2025, a Catania: si tratta del Forum Provinciale del Terzo Settore, una rete che raccoglie quattordici tra organizzazioni sociali, laiche e cattoliche, cooperative e associazioni di volontariato del territorio, che uniscono le forze per dare voce, e rappresentanza, ai bisogni della comunità.

L’obiettivo è ambizioso: mettere a sistema l’impegno civile, sociale e culturale di chi, ogni giorno, opera a fianco delle fasce più fragili della popolazione dell’area etnea, ma anche contribuire concretamente alla creazione di politiche pubbliche più vicine ai cittadini. A questo scopo il Forum si propone come interlocutore diretto delle istituzioni per co-progettare insieme interventi a favore della collettività.

Altro intento della neo-rete di associazioni, riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è quello di dare concreta attuazione al principio della sussidiarietà orizzontale e della democrazia partecipativa previsto dalla nostra Costituzione.

Portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Catania è stato eletto Dario Gulisano, mentre il Vice Portavoce è Luciano Ventura.

“L’obiettivo ambizioso del Forum-spiega Gulisano- è dare concreta attuazione alla sussidiarietà orizzontale prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In un contesto in cui il divario tra cittadini e istituzioni appare sempre più marcato, il Forum si propone come strumento di democrazia partecipativa, colmando quel vuoto di rappresentanza e favorendo il coinvolgimento diretto della società civile nei processi decisionali”.

Queste le organizzazioni promotrici:

ACLI, ADAS, ADICONSUM, ANOLF, ANTEAS SICILIA, ARCI, AUSER, Comitato Sicilia Salesiani per il Sociale, Compagnia delle Opere, Confcooperative Sicilia, Movimento Cristiano Lavoratori Catania, Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, UISP, UNEBA.

I componenti del Coordinamento sono: Luciano Ventura in qualità di vice portavoce, Sergio Vinciprova, Marisa Falcone, Giuseppe Buoncuore, Maria Letizia Scandurra, Matteo Domenico Iannitti, Emilio Romano, Vincenzo Calambrogio, Maurizio Ferrara, Alessandro Schinco, Santo Nicosia. Il Collegio di Garanzia è composto, invece, da Ignazio Maugeri, Piergiuseppe De Luca e Nicolina Gatto.

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo seguito l’evento, e avuto modo di intervistare diversi promotori e sostenitori del Forum del Terzo Settore di Catania, tra i quali: Dario Gullisano, portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Catania; Luciano Ventura, segretario generale di ConfCooperative Sicilia e vice portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Catania; Alfio Giulio, presidente di Anteas Regionale Sicilia; Nicoletta Gatto, Presidente di Auser Catania; Giuseppe Bonocore, componente del Direttivo del Movimento Cristiano dei Lavoratori, MCL; Marisa Falcone, Presidente dell’ADAS, Associazione Difesa Ambiente e Salute; Matteo Domenico Iannitti, Dirigente Arci Catania; Giuseppe Montemagno, Portavoce del Forum del Terzo Settore Regionale; Rita Puglisi, Presidente Sezione UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – di Catania.

