ProWein 2025: il vino siciliano vince le sfide globali con la qualità 

Giunta alla trentunesima edizione, ProWein, la più importante fiera al mondo di vini, distillati e bevande alcoliche con sede a Düsseldorf, si conferma un appuntamento strategico.

Un gruppo di sei aziende associate Assovini sarà presente nell’Area Sicilia gestita dall’Irvo (Istituto regionale del vino e dell’olio).

Anche nel 2025 alla ProWein sarà rappresentata la grande varietà dell’industria internazionale dei vini e dei liquori. Con il motto “Discover the Taste of Tomorrow”, dal 16 al 18 marzo, i padiglioni dell’ente fieristico Messe Düsseldorf ospiteranno circa sei mila espositori e quattrocento aree vitivinicole, oltre 50.000 professionisti del settore del vino e dei liquori provenienti da tutto il mondo e sessanta paesi rappresentati. In programma il 17 marzo alle ore 11:30 (Hall 16/F69 IRVO), la conferenza stampa sul progetto Innonda, lo studio sulle strategie enologiche per la produzione sostenibile ed innovativa del vino Nero d’Avola, promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e quattro aziende associate Assovini Sicilia.

Nonostante le sfide globali che riguardano anche il mondo vitivinicolo, il mercato estero rimane una destinazione strategica per le imprese associate.

Secondo il report dell’Università di Messina che ha coinvolto le aziende di Assovini Sicilia, l’Europa si conferma il principale mercato di esportazione per il 95.7% delle imprese,sottolineando la forte integrazione del vino siciliano nel continente.

“Per le nostre aziende, la fiera ProWein rappresenta un’occasione importante di confronto e un’opportunità commerciale unica- commenta Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia. Il nostro obiettivo è di continuare a promuovere la qualità dei nostri vini nel mercato estero, oggi minacciato dalla scure dei dazi e dalla flessione dei consumi. Il vino siciliano può vincere le sfide globali solo con la qualità e la varietà che contraddistingue la nostra produzione vitivinicola”.