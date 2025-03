Internazionalizzazione delle imprese: il racconto del Roadshow CNA – SIMEST svoltosi ieri a Catania

- Pubblicità -

CATANIA – Nella giornata di ieri, mercoledì 12 marzo, presso la suggestiva cornice di Piazza Scammacca, 9, si è svolto un importante incontro sull’internazionalizzazione delle imprese promosso dalla CNA Regionale e dalla Simest, e supportato dalla CNA etnea.

Il Roadshow CNA – Simest è stato condotto dalla dottoressa Maria Rita Mancuso Catarinella, coordinatrice nell’ambito dell’internazionalizzazione per CNA Sicilia; la quale, dopo aver illustrato le finalità dell’incontro concepito per informare e formare le imprese e dare loro la possibilità di cogliere le opportunità offerte, ha dato la parola alla dottoressa Floriana Franceschini, presidente della CNA di Catania.

- Pubblicità -

La presidente Franceschini, oltre a ringraziare le imprese presenti e la presidenza regionale della CNA per avere scelto Catania come tappa conclusiva del Roadshow CNA-Simest, ha decantato il valore delle nostre produzioni, in particolare dell’agroalimentare siciliano, e sollecitato gli imprenditori che intendono internazionalizzarsi e/o conoscere le possibilità offerte dai mercati esteri ad approfittare delle misure predisposte da Simest e dirette a piccole e medie imprese e artigiani.

È seguito l’intervento della dottoressa Viola Di Caccamo, Senior Professional relazioni esterne Simest, che ha presentato le quattro misure predisposte a favore delle imprese che intendono aprirsi all’idea dell’internazionalizzazione, soffermandosi sulla natura dei finanziamenti previsti (prestiti a tasso agevolato, e fondo perduto), sugli investimenti ammissibili, sui requisiti richiesti alle imprese e sulle modalità per ottenere le agevolazioni.

Tutte e quattro le misure illustrate hanno catturato l’attenzione del numeroso pubblico: da quelle finalizzate a stimolare la partecipazione a fiere ed eventi e all’acquisizione di Certificazioni e consulenze per l’internazionalizzazione, a quelle previste per l’e-commerce e per l’utilizzazione del Temporary manager per favorire lo sbarco delle PMI sui mercati esteri.

Relativamente alla misura riguardante la Partecipazione a Fiere ed Eventi organizzate all’estero la dottoressa Di Caccamo ha fatto presente la possibilità di includere, tra le spese finanziabili, quelli relative al costo dell’area espositiva, al trasporto dei materiali da esporre, alla promozione, alla certificazione, alle consulenze legate alla partecipazione; nonché le spese digitali connesse all’evento, le consulenze finalizzate alla verifica di conformità, le spese per la presentazione e per la gestione della richiesta di intervento.

Sulla misura concernente la Certificazione e Consulenze per l’internazionalizzazione la relatrice ha fatto rilevare alla platea che sono ammesse a finanziamento: le spese per indagini di mercato e per la fattibilità dell’iniziativa, per la formazione finalizzata all’export e alla internazionalizzazione, per le consulenze connesse all’innovazione tecnologica e di prodotto, per la Certificazione di prodotto e la sostenibilità ambientale nonché le spese di supporto al progetto e quelle inerenti la verifica di conformità alla normativa ambientale nazionale.

La presentazione delle opportunità di finanziamento predisposte dalla Simest e indirizzate alle piccole imprese che vogliono internazionalizzarsi si è conclusa con l’indicazione delle spese ammissibili sia per l’e-Commerce che per il Temporary manager.

Per la prima di queste due ultime misure la Senior Professional delle relazioni esterne della Simest ha concluso ricordando che le spese ammesse sono quelle riconducibili alla creazione e allo sviluppo di piattaforme e all’utilizzo di un Market place, gli investimenti per la creazione di proprie piattaforme, per personale e la formazione; mentre con riferimento al Temporary manager sono ammissibili solo le spese legate al trattamento economico.

Alle delucidazioni e ai chiarimenti richiesti dagli imprenditori presenti all’incontro ha risposto la dottoressa Maria Teresa Cardinale, Referente Corporate Sicilia SIMEST; la quale ha anche informato delle iniziative e dei progetti di internazionalizzazione portati avanti da tante aziende siciliane supportate dalle agevolazione della Simest.

Al Roadshow CNA-Simest hanno anche partecipato il segretario regionale Piero Giglione, il segretario di Catania Andrea Milazzo, quello di Agrigento Claudio Spoto, nonché il presidente e il segretario di Caltanissetta Giovanni Manduca e Pasquale Gallina e il responsabile regionale dell’agroalimentare Tindaro Germanelli. L’evento si è concluso con l’intervento del presidente regionale, Sebastiano Battiato.

Questi, dopo aver ringraziato gli organizzatori e i relatori, ha esordito dicendo: “Conoscere gli strumenti finanziari, conoscere i Paesi dove approdare e promuovere il business attraverso la digitalizzazione sono leve fondamentali per la buona riuscita della missione economica in terra straniera. Ed è in questa ottica che, grazie a questo progetto Simest, vogliamo operare come CNA al servizio delle nostre imprese associate. È necessario dunque muoversi con una pianificazione attenta e responsabile, e noi, come CNA, ci siamo e ci adopereremo per accompagnare le nostre imprese ad esportare fuori dal nostro territorio. Appena qualche giorno fa è stata aperta a Villa Madama la tredicesima edizione della cabina di regia per l’internazionalizzazione, a cui ha partecipato CNA nazionale. Segno della grande attenzione che la nostra organizzazione ha su questo versante”.



“Noi ci siamo e vogliamo offrire” – ha concluso Battiato – “il nostro contributo per alimentare questo importante percorso sull’internazionalizzazione. Lavoreremo perché l’export possa essere visto come una grande opportunità di crescita e di sviluppo. L’evento di oggi ovviamente non è il punto di arrivo, ma di partenza”.