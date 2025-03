Unict. L’infinito viaggio della ricerca scientifica, domani l’Unistem Day 2025

- Pubblicità -

Domani mattina, venerdì 14 marzo a partire dalle 9, nell’aula magna del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Di3A (via S. Sofia 98-100), si svolgerà l’”UniStem Day2025 – L’infinito viaggio della ricerca scientifica”, diciassettesima giornata di divulgazione scientifica dedicata agli studenti delle scuole superiori.

L’evento, coordinato dall’Università di Milano e in particolare dal team guidato dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, vedrà impegnate anche quest’anno numerose università del Vecchio Continente (quasi un centinaio tra università e istituti di ricerca), in uno straordinario sforzo di promozione e di diffusione della ricerca scientifica, finalizzato a una corretta informazione per gli studenti.

L’obiettivo principale è quello di promuovere la scienza con particolare riferimento alla ricerca sulle cellule staminali e ad altri temi della ricerca biologica e biomedica, rilevanti nell’attualità della società italiana di inizio millennio. Quest’anno l’Università di Catania ha deciso di dedicare l’evento alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella ricerca biomedica.

L’evento, finanziato dal Piano per le Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie, coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa Maria Violetta Brundo, è stato organizzato dall’Ufficio Orientamento d’Ateneo (Area per la Comunicazione) in collaborazione con i docenti Daniele Condorelli e Bianca Maria Lombardo.

Interverranno Giacomo Cusumano (Dipartimento di Chirurgia e Specialità medico chirurgiche), Federica Proietto Salanitri (Dipartimento di Energia elettrica elettronica e informatica) e Mario Di Guardo (Di3A).