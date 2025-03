Al Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle” va in scena un grande classico di Nino Martoglio

Sabato 15 e domenica 16 marzo la stagione diretta da Alessandro Idonea propone “Miracolo!” commedia in tre atti liberamente tratta da “San Giovanni Decollato”, riletta e diretta da Mario Sangani, che vede in scena nel ruolo dei protagonisti Santo Pennisi e Carmela Buffa Calleo

Al Teatro Metropolitan di Catania va in scena una delle più celebri tra le commedie di Nino Martoglio proposta in una chiave di lettura deliberatamente farsesca al mero scopo di esaltare la vis comica dei personaggi.

Sabato 15 (ore 17.30 e ore 21) e domenica 16 marzo (ore 17.30) per Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea andrà in scena “Miracolo!” commedia liberamente tratta da San Giovannio Decollato di cui firma adattamento e regia Mario Sangani e che vede in scena nel ruolo dei protagonisti Santo Pennisi (mastro Agostino) e Carmela Buffa Calleo (sua moglie Lona).

Un grande classico della commedia siciliana che porta in scena tutta l’ironia e il senso del grottesco del drammaturgo siciliano che la scrisse nei primi del ‘900. Una commedia che mescola storia, tradizione e folclore e che, nonostante la miriade di edizioni e di interpretazioni, non conosce l’usura del tempo.

Riproducendone tipi e caratteri, l’odierno impianto mira ad accendere di nuovi ritmi l’intera azione, raccolta qui in un unico luogo: il cortile (ricreato dalla scenografia di Carmelo Miano e dagli allestimenti di Stefano Privitera), microcellula di quel “mondo polifonico e polimorfo” che fu all’epoca il popolare quartiere catanese della Civita, dove vi erano continue diatribe tra donne ciarliere e dispettose.

Protagonista della commedia è mastro Agostino che chiede continuamente al suo Santo protettore di zittire una volta per tutte la moglia Lona, che lo “tortura” opponendosi ad ogni sua decisione, e tutte le “comari” del vicinato. La vicenda, però, si articola lungo la storia di loro figlia Serafina (interpretata da Erika Di Mauro), promessa sposa al lampionaio Orazio (Pippo Barone), che però ama segretamente Ciccino (Alberdo Abbadessa), giovane studente di medicina…

«Nel riesaminare l’opera ho ripulito i dialoghi da ripetitività e artifici linguistici non più rispondenti alla moderna sensibilità di gusto – scrive Mario Sangani nelle note di regia– , introducendo nuova materia comica atta ad accrescerne il divertimento, e assicurando così il pieno godimento del capolavoro di Martoglio. La riproposta del mondo martogliano vuole essere anche un tentativo di recupero e di difesa dall’oblio del nostro amato dialetto siciliano, lingua vivace e vitale e fonte di straordinaria ricchezza espressiva».

Completano il cast Enrico Pappalardo (nonno Calorio), Raniela Ragonese (nonna Provvidenza), Sergio Borsellino (il maestro di musica), Serena Rapicavoli (donna Concetta), Cindy Cardillo (dona Mara), Rossella Strano (donna Zena), Antonio Caruso (il sindaco) e i musicisti Salvatore Tomaselli, Giulia Barrasso, Edoardo Grippadi, Salvatore La Porta, Domenico Le Favi, Francesco Marino, Raffaele Minniti, Samuele Scuderi.

Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea ha stipulato una convenzione con l’Università di Catania e l’Accademia di Belle Arti di Catania: agli studenti è riservato uno sconto del 50% sul prezzo d’ingresso (previa presentazione del tesserino), mentre ai docenti e agli impiegati è riservato uno sconto del 20% (valido in tutti i settori).

INFORMAZIONI

Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15

Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari, Cral

Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan Tel 095322323 – 337951927