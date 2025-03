Export: Sicindustria apre le porte di Dubai alle imprese siciliane

- Pubblicità -

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, ha ospitato ieri nella propria sede la conferenza “Dubai: Hub dell’area MENASA”, un evento organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per le imprese siciliane interessate a esplorare le opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e a comprendere il ruolo strategico di Dubai come centro nevralgico per il Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale (MENASA).

Sicindustria/EEN si conferma così un ponte fondamentale per accompagnare le imprese siciliane verso i mercati internazionali e supportarle in ogni fase del processo di internazionalizzazione, offrendo loro strumenti e conoscenze per affrontare con successo le sfide di un mercato in continua espansione.

- Pubblicità -

Durante l’evento, i relatori hanno approfondito tematiche fondamentali relative al sistema economico, legale e fiscale degli EAU, con particolare attenzione a settori chiave quali ambiente, agroalimentare, turismo, sanità, acqua, energia, macchinari, logistica e industrie creative. Grazie alla sua posizione geografica strategica e alle infrastrutture d’eccellenza, Dubai si conferma un hub ideale per la riesportazione verso i mercati MENASA e oltre.

“L’iniziativa di oggi – ha dichiarato il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo – è stata un’opportunità di confronto per le imprese siciliane che vogliono espandersi nei mercati internazionali. Ringraziamo per la collaborazione la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e, in particolar modo il Direttore Generale Roberta De Santis. Dubai rappresenta una piattaforma strategica per la crescita delle nostre aziende e, come Sicindustria/EEN, siamo pronti a supportare questo percorso con strumenti concreti per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione”.

All’incontro ha partecipato anche l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edmondo Tamajo, che ha ribadito l’impegno dell’Assessorato nel sostenere le imprese siciliane attraverso risorse dedicate all’innovazione e all’export.