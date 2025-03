Fai-Flai-Uila, assemblea dei forestali a Bronte “Allo sciopero generale del 26 marzo grande mobilitazione”

- Pubblicità -

“La Regione ha soldi per tutto, per tutti. Ma non per la riforma forestale, per lavoratrici e lavoratori che chiedono di uscire da una condizione di precarietà a vita, per i siciliani che rivendicano il diritto a una vera tutela del territorio”.



Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil in una affollata assemblea di forestali al Castello Nelson di Bronte hanno annunciato ieri “una grande mobilitazione di lavoratrici e lavoratori allo sciopero generale di settore che abbiamo indetto per il 26 marzo, con manifestazione dinanzi la sede della Presidenza della Regione a Palermo”. Alla riunione in terra d’Etna hanno preso parte i segretari di Flai e Uila Sicilia, Tonino Russo e Nino Marino, e i segretari di Fai e Flai Catania, Alfio Turrisi e Pippo Glorioso, insieme con la segretaria della Uil di Catania, Enza Meli, e con Valeria Camarda, componente della Segreteria etnea Fai Cisl.



Gli esponenti sindacali hanno aggiunto: “Abbiamo lungamente, responsabilmente, atteso un confronto con il presidente della Regione, Renato Schifani, ma lui non s’è mai fatto trovare. Abbiamo ascoltato proclami di ogni tipo, hanno persino fatto circolare la notizia di una pioggia di milioni in arrivo da Roma che ovviamente non è mai arrivata. A Palermo, intanto, stanno nascondendo una riforma già scritta che non è mai approdata all’esame della Giunta. La Regione non vuole destinare fondi da investire nella riorganizzazione di un comparto fondamentale per affrontare roghi, deforestazione, siccità e dissesti idrogeologici della nostra Isola in modo efficace, professionale e permanente. Migliaia di forestali con le loro famiglie non meritano questo trattamento, né tantomeno lo meritano i siciliani. Ecco perché abbiamo deciso di proclamare lo sciopero generale per il 26 marzo. E la provincia di Catania aderirà massicciamente, perché siamo stufi di chiacchiere e politiche sbagliate”.