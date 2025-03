- Pubblicità -

90° derby della Sicilia orientale tra Messina e Catania che tornano a sfidarsi dopo lo 0-0 dell’andata al Massimino. I rossazzurri di Toscano vogliono vincere per accorciare ancora in classifica e cercare di guadagnare posizioni playoff. La squadra di Banchieri è costretta a vincere per cercare punti salvezza visto l’ultimo posto in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Santina Sorbello

Messina-Catania 0-1: la diretta della partita

78′ – Rossazzurri che sciupano un contropiede con De Paoli e Dalmonte che mancano la rete del raddoppio

73′ – Catania ancora pericoloso con un tiro a giro di Dalmonte, para Krapikas in angolo

70′ – Ammonito Raimo nel Catania

68′ – Catania vicinissimo al 2-0 con Dalmonte in ripartenza, chiude molto bene Marino

66′ – De Sena ammonito nel Messina

65′ – Nel Messina fuori Costantino per De Sena

59′ – Nel Catania fuori Montalto e Lunetta per De Paoli e Dalmonte

57′ – Ancora Messina che ci prova di testa con Gelli ma è ancora attento Dini

55′ – Super parata di Dini su un colpo di testa di Costantino, pallone che termina in angolo

50′ – TRAVERSA DEL MESSINA: squadra di Banchieri vicinissima al pareggio con una conclusione dalla distanza di Tordini che coglie una clamorosa traversa

49′ – Cartellino giallo per Gelli

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: nel Messina fuori Pedicillo e Dell’Aquila per Tordini e Vicario

Messina-Catania 0-1: fine primo tempo

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO A MESSINA: IL CATANIA E’ AVANTI CON LUNETTA AL FRANCO SCOGLIO

45′ – Assegnato un minuto di recupero

42′ – Partita spezzettata e piena di falli da una parte e dall’altra

32′ – Messina che va vicino all’1-1 con un tiro a giro di Dell’Aquila che termina di poco alto

28′ – Catania vicino al raddoppio ancora su angolo ci prova Quaini con un taglio sul primo palo, palla di poco alta

17′ – RETE DEL CATANIA: SEGNA LUNETTA SU SCHEMA E ASSIST DI ANASTASIO E PORTA AVANTI I ROSSAZZURRI, 1-0 CATANIA!

17′ – Catania vicino al gol con Montalto ben servito da Lunetta manda di poco fuori

15′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: Lunetta serve Raimo in contropiede ma l’ex Recanatese era in fuorigioco. Si resta 0-0 al Franco Scoglio

8′ – Messina che ci prova dalla distanza con Garofalo, palla che termina alta sopra la traversa

3′ – Occasione per il Catania con Raimo che nel cuore dell’area calcia al volo: salva tutto Lia

1′ – INIZIA IL MATCH AL FRANCO SCOGLIO: VIA A MESSINA-CATANIA

19.30 – Inizia il match al Franco Scoglio di Messina

Credit: Santina Sorbello

Messina-Catania 0-1: le formazioni ufficiali

MESSINA (4-3-3): Krapikas; Marino, Gelli, Lia, Haveri; Petrucci, Garofalo, Pedicillo (dal 46′ Vicario); Luciani, Costantino (dal 65′ De Sena), Dell’Aquila (dal 46′ Tordini). A disposizione: Meli; Gyamfi, Anzelmo, Morichelli. Allenatore: Simone Banchieri

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Gega; Raimo, De Rose, Quaini, Anastasio; Jimenez, Lunetta (dal 59′ Dalmonte); Montalto (dal 59′ De Paoli). A disposizione: Farroni; Butano, Del Fabro, Doni, Allegretto, Di Tacchio, Sturaro, Luperini, Frisenna, Stoppa. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Gabriele Sacchi della sezione di Macerata

ASSISTENTI: Il sig. Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e il sig. Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo

AMMONITI: 49′ Gelli (MES), 66′ De Sena (MES), 70′ Raimo (CAT)

ESPULSI:

RETI: 17′ Lunetta (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al San Filippo-Franco Scoglio di Messina vale la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 258 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Messina-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre (solo per i residenti in Sicilia).