Messina-Catania 0-1: le pagelle rossazzurre

Il Catania vince 1-0 a Messina grazie alla rete al 17′ siglata da Gabriel Lunetta. Una gara di sofferenza e di tante reti sbagliate ma che si è conclusa con la seconda vittoria stagionale dei rossazzurri. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Credit: Riccardo Caruso

Le pagelle rossazzurre: Lunetta MVP, bene anche Raimo

DINI 6,5: Certezza fra i pali, uscite sicure e pronte nonostante i pochi pericoli corsi nell’arco dell’intera gara.

IERARDI 6,5: Ottima prova del centrale ex Vicenza che anticipa in tante occasioni gli attaccanti biancoscudati anche se pecca di lucidità in alcune occasioni

DI GENNARO 6,5: Onnipresente in aerea di rigore, contiene perfettamente prima Costantino e poi De Sena concedendo poco o nulla

GEGA 6: Nonostante qualche incertezza iniziale, il ragazzo poi si è affermato con anticipi e chiusure

RAIMO 7: Miglior prestazione del giocatore ex Recanatese in rossazzurro. Grandi anticipi e cavalcate sulla fascia, oltre che una rete annullata poco prima del vantaggio di Lunetta.

DE ROSE 6+: Prestazione da leader in mezzo al campo dell’ex Cesena che disputa una gara di impostazione (anche se in calo nella ripresa)

QUAINI 6,5: Ottima gara del numero 16 che smista palloni interessanti e gestisce il centrocampo evitando ripartenze pericolose.

(dal 87′) DI TACCHIO S.V.

ANASTASIO 6: Sufficienza per l’ex Napoli che disputa una gara difensivamente perfetta e con poche sbavature. Pecca di lucidità a livello offensivo.

JIMENEZ 6,5: Ottima gara del trequartista italo-spagnolo che giostra a livello offensivo l’attacco rossazzurro anche se grida vendetta l’occasione sciupata nel finale.

LUNETTA 7: Gol vittoria per l’ex Lecco che pesa molto per la classifica e l’umore di questo Catania che trova una vittoria fondamentale per il campionato.

(dal 59′) DALMONTE 6,5: Grande prova per lucidità e velocità, sfiorando più volte il 2-0 nel finale.

MONTALTO 6: L’attaccante ex Reggina fa quello che gli chiede Toscano e sfiora il gol nel primo tempo. Una prova in crescita.

(dal 59′) DE PAOLI 6: Non è entrato al massimo come a Latina e sciupa l’occasione del raddoppio nella ripresa non calciando un pallone perfetto per segnare.

TOSCANO 7: Partita perfetta del Catania e preparata molto bene dall’allenatore rossazzurro che ha contenuto un Messina grintoso chiudendo tutti gli spazi utili. Da notare secondo clean sheet e secondo successo consecutivo in campionato. Una crescita che fa ben sperare.