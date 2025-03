Catania. Fondi Ue, prorogati i contratti di tecnici e funzionari per la spesa delle risorse comunitarie

- Pubblicità -

I settantasei funzionari, tecnici e amministrativi, reclutati dall’Amministrazione Comunale poco più di due anni addietro, per la definizione della progettazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei Fondi Europei a valere sul PN Metro Plus 2021-2027 e i progetti del PON Metro, potranno rimanere in servizio almeno fino al 20 dicembre 2026.

Lo ha stabilito la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino, utilizzando allo scopo le maggiori risorse finanziarie del Poc Metro assegnate all’assessorato alle politiche comunitarie guidato da Sergio Parisi, che insieme al responsabile della Direzione Fabio Finocchiaro, ha anche proposto la delibera esitata dall’esecutivo di palazzo degli elefanti.

Le unità di personale in questione, tutte in possesso del titolo di studio della laurea, oltre a rafforzare la capacità amministrativa e l’assistenza tecnica sul PN Metro Plus 2021-2027 e del POC Metro 2014-2020 (prorogato al 31 dicembre 2026), sono necessarie a favorire, la corretta pianificazione della strategia integrata multi fondo dell’Amministrazione Comunale impegnata in diverse iniziative riguardanti progetti per svariate misure di spesa dei fondi comunitari.

“La scadenza dei contratti per il personale a tempo determinato assunto per l’attuazione dei predetti Programmi di finanziamento -ha spiegato l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi- non è coerente con le esigenze di rafforzamento amministrativo di cui il Comune ha primaria necessità per qualificare la spesa delle iniziative messe in campo nel settore dei fondi comunitari che tanto beneficio stanno portando alla città. Peraltro in ragione della loro specifica competenza e formazione -ha aggiunto il titolare della delega ai fondi UE- i suddetti funzionari sono stati inseriti nelle varie Direzioni Comunali consentendo il rafforzamento della performance negli ambiti in cui incidono i finanziamenti comunitari. Tra questi l’efficientamento energetico, la conversione green, la infrastrutturazione urbana, la digitalizzazione, la sostenibilità dei servizi, la mobilità urbana, le politiche attive del lavoro, le politiche di inclusione sociale e contrasto al disagio – nonché nei raccordi funzionali con altre articolazioni della P.A. e gli stakeholder più rilevanti. Tutte circostanze che secondo la valutazione che abbiamo condiviso con il sindaco Trantino, hanno reso necessaria la proroga dei contratti, a tempo pieno e determinato dei dipendenti, in tempi utili da consentire di assicurare continuità e qualità alle attività relative al POC Metro 2014/2020 e al PN Metro plus 2021/2027”.