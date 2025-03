Confcooperative Sicilia: ad Augusta (SR) la Coop. l’Albero apre la Dimora delle Virtù: esempio e modello di inclusione

- Pubblicità -

Ci sono esperienze che danno ai territori una nuova visione, che richiedono coraggio ed esperienza e che funzionano, ribaltano gli schemi, portano la luce in tante vite.



Ad Augusta, in provincia di Siracusa, da settembre è operativa La Dimora delle Virtù, tecnicamente un centro socio-educativo per maggiorenni con disabilità. Nella realtà è anche molto altro. La Cooperativa Sociale “L’Albero” , aderente a Confcooperative Sicilia, vanta decenni di esperienza e da tempo immaginava di creare qualcosa che andasse oltre, che colmasse lacune, un’iniziativa che potesse davvero essere da supporto ai ragazzi con disabilità, che dopo la scuola restano spesso lasciati dal settore pubblico al proprio destino, ed alle loro famiglie, che tanto si prodigano per dare ai proprio figli il meglio possibile, adesso e nel temuto “dopo di noi”.



Nelle giornate dell’Uniday Expo, la rassegna nazionale del Food&Beverage di Siracusa, la Dimora delle Virtú ha potuto parlare di sé e far vivere ai ragazzi delle giornate intense, in termini di esperienze e in termini di emozioni. Nel salotto dell’emittente radiofonica Fmitalia, la responsabile del centro, Ielsa Speciale, ha raccontato in diretta quello che la nuova realtà offre. Le attività, la condivisione, l’impostazione familiare, la scoperta di talenti, com’è accaduto per quel giovanissimo ospite della struttura che ha scoperto la passione per il canto. Si è esibito davanti ad un pubblico entusiasta, momento di grandi emozioni e di scroscianti applausi.



Il presidente della cooperativa, Massimo Salamone, racconta che la Dimora delle Virtú è un centro socio-educativo attivo dal lunedì al venerdì. Qui, i ragazzi condividono il loro tempo, impiegandolo nelle varie iniziative proposte di laboratori di arte, musica, pasticceria, cucina e molto altro, che conducono alla realizzazione di vari prodotti, il tutto con il supporto degli operatori. La Dimora delle Virtù è una struttura privata, priva, quindi, di convenzioni con il settore pubblico, ma gode della compartecipazione e del supporto di aziende del territorio con il “cuore nel Sociale”. La maggior parte dei ragazzi rimane in centro dalle 9:00 alle 18:00. Ci sono, però, anche gli ospiti che rimangono giorno e notte. Può capitare in casi in cui, ad esempio, i genitori siano anziani, in una prospettiva del “dopo di noi”.



I posti residenziali possono essere un massimo di 12, con quelli semi-residenziali fino ad un massimo di 40 persone da poter ospitare. Il clima è disteso e propositivo. La stessa responsabile del centro è mamma di uno dei ragazzi che seguiamo. Altro aspetto importante, la sostenibilità della spesa è possibile grazie alle famiglie e grazie al sostegno delle aziende private riusciamo a garantire a famiglie che non possono permetterselo, la possibilità di accedere al servizio. Alla Dimora delle Virtù operano 15 operatori pedagogisti, psicologi, tecnico della riabilitazione psichiatrica, OSS. e ausiliari Una bella realtà che sta dimostrando di funzionare e che potrebbe essere presa ad esempio laddove il settore pubblico, da solo, evidentemente non ce la fa”.