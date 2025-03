- Pubblicità -

Da questa mattina intorno alle ore 10.00 la città di Catania si trova ad assistere allo spettacolo di un’alta colonna di fumo che divampa da via dello Strettoio, una traversa di via Domenico Tempio. A prendere fuoco è l’ex stabilimento Italcementi.



Le prime ipotesi suggeriscono che il rogo sia stato causato dalla combustione – dolosa o meno è ancora da accertare – di una consistente quantità di rifiuti e materiali di scarto accumulati in una discarica abusiva all’interno dell’area industriale abbandonata.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale etneo, che stanno operando con due autobotti per domare le fiamme. Anche i carabinieri sono presenti nell’area per monitorare la situazione e fare i dovuti accertamenti.



Non appena avremo più notizie in merito provvederemo a darvene notizia immediatamente.