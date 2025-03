STMicroelectronics: il 3 aprile convocazione al Ministero, De Caudo (Cgil Catania): “Il governo apra gli occhi, servono certezze per il futuro”

- Pubblicità -

Dopo settimane di mobilitazione, la convocazione al Ministero per il 3 aprile è una prima risposta alla richiesta di un tavolo nazionale su STMicroelectronics. Un risultato importante, che porta la firma dell’unità sindacale e della straordinaria partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Per Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania, si tratta di un passaggio decisivo, ma non ancora sufficiente: “Abbiamo detto sin dall’inizio che il futuro di ST non si può decidere a pezzi. Serve un piano industriale chiaro, che garantisca occupazione, sviluppo e stabilità. Il governo apra gli occhi e metta in campo scelte coraggiose, perché senza certezze il rischio è quello di mettere in discussione anni di lavoro e investimenti.”

La manifestazione a Palermo ha dimostrato che i lavoratori non staranno a guardare mentre si gioca con il loro futuro. “Quando il sindacato si fa strumento di lotta – conclude De Caudo – i risultati arrivano. Ma la partita è ancora aperta: vogliamo risposte e continueremo a pretenderle.”