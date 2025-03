Ad Acireale il giornalista Toni Capuozzo

- Pubblicità -

Il giornalista Toni Capuozzo sarà il protagonista dell’incontro in programma oggi, venerdì 21, con inizio alle 18, nella sede dell’Accademia Zelantea, al civico 17 di via Marchese Sangiuliano ad Acireale, inserito nel “Mese della Cultura”, cartellone di eventi allestito dall’Amministrazione comunale. Per l’occasione verrà presentato il suo ultimo libro, dal titolo “Vite di confine”, e con l’autore dialogherà il giornalista Filippo Romeo. La manifestazione verrà introdotta dai saluti istituzionali del dott. Michelangelo Patanè, presidente dell’Accademia ospitante, il quale farà gli onori di casa, del sindaco, ing. Roberto Barbagallo, dell’assessore alla Cultura, avv. Enzo Di Mauro, e dell’on. Nicola D’Agostino. Giornalista di lungo corso, Capuozzo ha cominciato la professione nel 1979, al quotidiano “Lotta continua”, seguendo le vicende politiche dell’America Latina; a seguire le esperienze con le testate nazionali “Reporter”, “Panorama mese” ed “Epoca” nonché la collaborazione a “Mixer”, fortunata rubrica Rai curata da Giovanni Minoli, e l’impegno da inviato per il programma “L’istruttoria” in onda su Italia 1, di Giuliano Ferrara. Successivamente, ha seguito vari conflitti bellici per il gruppo editoriale Mediaset e ricoperto l’incarico di vicedirettore del TG5, curando il programma “Terra” dal 2000 al 2017. Pluripremiato, si è fatto apprezzare anche come scrittore e sul fronte delle opere teatrali.

Marzo il “Mese della Cultura” è un contenitore di eventi organizzato dalla Città di Acireale, in collaborazione con la Diocesi di Acireale, l’Accademia dei Dafnici e degli Zelanti, la Fondazione Bellini, la Pro Loco e tante associazioni culturali e con il sostegno della Regione Siciliana. Il “Mese della Cultura” fa parte del programma annuale Acireale E2025.

