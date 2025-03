Architettura: Catania per la prima volta tappa del festival nazionale Cara Casa 2025

- Pubblicità -

CATANIA – L’architettura sarà protagonista con il Festival itinerante sull’Abitare, il programma degli eventi si aprirà nel Teatro della Masseria Moncada sabato 22 marzo alle ore 9 con il seminario “Conoscere Librino” e con l’inaugurazione della mostra di disegni e plastici originali del progetto del quartiere.

Catania per la prima volta sarà una delle tappe dell’iniziativa nazionale itinerante Cara Casa 2025 (www.festivalcaracasa.it), progetto coordinato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano e curato insieme alle Fondazioni degli Ordini di Genova, Catania, Venezia, all’Ordine degli Architetti di Bologna, alla Fondazione Housing Sociale e ad AmbienteAcqua APS. L’iniziativa nazionale coinvolgerà cinque città d’Italia sviluppando il dibattito tra cittadini, ricercatori e istituzioni sull’evoluzione dei contesti urbani. La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania parteciperà ampliando lo sguardo sul tema dell’abitare nel contesto del Mediterraneo. Dopo Catania, Cara Casa farà tappa a Genova, Bologna, Milano e si concluderà a Venezia.

Durante il Festival etneo si accenderanno i riflettori sul quartiere di Librino , censito tra le Architetture Italiane del secondo ‘900 del Ministero della Cultura, contenitore emblematico delle politiche dell’abitare progettato da Kenzo Tange.

Si esplorerà la relazione tra l’architettura e i cambiamenti culturali, sociali, ambientali, economici, politici, progettuali e normativi. Si indagherà sui nuovi bisogni e si stimolerà il dialogo sulle trasformazioni in corso, tenendo conto dei molteplici punti di osservazione, da quello dei residenti a quello dei professionisti del settore.

Il calendario del Festival itinerante sull’Abitare proseguirà sabato 29 marzo con il coinvolgimento della comunità etnea, delle associazioni del territorio e degli architetti nel quartiere di Librino per una passeggiata fotografica. Lungo il percorso sarà possibile osservare il quartiere, espressione architettonica dell’attenzione progettuale degli anni ’70 che si affacciò verso innovativi approcci abitativi con lo sviluppo di nuova concezione di “città”.

Venerdì 4 aprile le attività si svolgeranno nell’Istituto Comprensivo Rita Atria, con laboratori e scambi con gli studenti per sviluppare il dibattito su “Idee e Visioni per un quartiere in evoluzione”.

Il Festival si concluderà venerdì 11 aprile nel Teatro della Masseria Moncada con la conferenza e l’esposizione di tutti i lavori dell’edizione 2025.