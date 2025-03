La Giornata della Memoria e dell’Impegno promossa da “Libera”. Luisella Lionti a Trapani: “La Sicilia ha bisogno di lavoro e legalità. La UIL nel nome di Mico Geraci”

- Pubblicità -

“Esiste un solo modo per non rassegnarsi al declino. Rivendicare lavoro e legalità, legalità e lavoro. Questa è la battaglia della vita per la Uil siciliana, che combattiamo nel nome di Mico Geraci”.

Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, oggi a Trapani dove nel pomeriggio sarà tra gli ospiti di un seminario promosso dall’associazione “Libera” nella Giornata della Memoria e dell’Impegno.

L’esponente del Sindacato delle Persone, che ha annunciato per il 15 aprile “un evento a Caccamo dove ricorderemo il sindacalista della Uil Mico Geraci assassinato nel ’98 dalla mafia”, aggiunge: “Con Libera e con tutte le forze sane della società civile chiediamo che lotta al caporalato e a ogni forma di sfruttamento siano al centro dell’agenda politica come la sfida alla barbarie nei cantieri, nei campi, nelle fabbriche dove la cultura della sicurezza si scontra con logiche criminali di profitto senza scrupoli. #Zeromortisullavoro è la grande campagna che la Uil con il suo leader Pierpaolo Bombardieri conduce ogni giorno, ormai da anni, nel Paese affiancandola, non a caso, a un’altra straordinaria iniziativa di formazione per quadri e delegati sindacali: il master di II livello della Scuola di Alta Formazione Antimafia, promosso dalla Uil che ha affidato la realizzazione operativa del progetto all’associazione #Noi Odv, ente formatore riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Anche questo, per noi, significa essere il Sindacato delle Persone”.