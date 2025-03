Fabio Zuffanti presenta “Sacre Sinfonie. Battiato: tutta la storia” nel giorno in cui il cantautore siciliano avrebbe compiuto 80 anni – Libriamoci

- Pubblicità -

Recensioni di libri, riflessioni insieme agli autori delle opere, divulgazione culturale e informazione. Questo e molto altro nella nostra rubrica “Libriamoci”.

Nella puntata di oggi abbiamo avuto il piacere di conversare con Fabio Zuffanti, musicista e scrittore, autore del volume “Sacre Sinfonie. Battiato: tutta la storia” – edito da “Il Castello”; un’opera che in quasi 500 pagine ripercorre con rigore e sensibilità la vita e la carriera del famoso artista catanese, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni.

Insieme a Zuffanti abbiamo ripercorso le tappe fondamentali del percorso artistico di Battiato: dalla sua infanzia in Sicilia al precoce interrogativo “Io chi sono?”, fino agli esordi nella Milano degli anni ’60, tra le nebbie del nord e le prime esperienze musicali come fattorino in una casa discografica. Ma è nella sperimentazione degli anni ’70, sotto l’influenza di Stockhausen e Gurdjieff, che Battiato inizia a scolpire un linguaggio musicale e spirituale tutto suo.

Nel corso del libro l’autore Fabio Zuffanti ci racconta la nascita di album iconici come La voce del padrone, che nel 1981 segnò un punto di svolta nella musica italiana, e la collaborazione con Manlio Sgalambro, da cui nasceranno brani indimenticabili come La cura.

Nel corso dell’intervista abbiamo anche affrontato il lato più intimo e profetico di Battiato: da Povera Patria, che anticipò il clima politico del ’92, fino al suo progressivo allontanamento dalla scena pubblica, vissuto come un ritorno al silenzio e alla ricerca interiore. Un distacco che, come ci racconta Zuffanti, fu sereno e coerente con tutta la sua visione esistenziale.

Un incontro commovente tra memoria, musica e riflessione, per ricordare un artista che ha saputo unire sperimentazione e pop, spiritualità e ironia, lasciandoci un’eredità immensa da riscoprire ancora e ancora.

Per questi, e numerosi altri temi e spunti di riflessione, non ci resta che darvi appuntamento alla nostra intervista integrale, trasmessa questa sera dalle ore 20.00 sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!