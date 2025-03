 L’arte del fumetto invade Trapani: al via il progetto “Comix in Vetrina”

- Pubblicità -

Il Trapani Comix&Games, in collaborazione con la sezione provinciale di Confesercenti Trapani e con il patrocinio del Comune di Trapani, è lieto di presentare il progetto “Comix in Vetrina”. L’iniziativa, ispirata dal Treviso Comic Book Festival, mira a collegare la città di Trapani con la meravigliosa arte del fumetto e dell’illustrazione, esaltando le attività commerciali locali.

Decine di professionisti metteranno a disposizione il loro talento artistico per illustrare, mediante colori facilmente lavabili, le vetrine degli esercenti che aderiranno all’iniziativa.

Il progetto “Comix in Vetrina” rappresenta un’importante iniziativa culturale per la città di Trapani, promuovendo l’arte e la creatività locale, valorizzando il tessuto commerciale e creando un’atmosfera di festa e partecipazione.

Le decorazioni delle vetrine saranno realizzate tra il 23 marzo e l’11 aprile creando una vera e propria mostra itinerante. Durante e dopo la realizzazione delle opere artistiche, saranno prodotti video, reel e stories per i social media e il web. Inoltre, sarà preparata una guida illustrativa contenente la mappa degli esercenti partecipanti e le opere esposte, per facilitare il pubblico nella fruizione della mostra e dare visibilità alle attività coinvolte.

Per partecipare, basta inviare una mail a vetrine@trapanicomix.com. Lo staff del Trapani Comix & Games si occuperà di organizzare tutto.

«Parte un progetto che da anni abbiamo osservato in Veneto grazie agli amici del Treviso Comic Book Festival – affermano i rappresentati di Nerd Attack, associazione organizzatrice del Trapani Comix -, un gemellaggio suggellato dalla presenza di un artista trevigiano, Paolo Gallina, che realizzerà la prima vetrina in città. Siamo entusiasti della collaborazione nata con la Confesercenti provinciale di Trapani che ha subito sposato il progetto. Già, nel giro di pochissimi giorni, abbiamo quasi una ventina di adesioni e siamo pronti a colorare il comprensorio di Trapani».



La scelta di Confesercenti di supportare questa manifestazione nasce da un forte interesse per le potenzialità economiche e commerciali legate all’innovazione e ai nuovi modelli di business emergenti nel settore dell’intrattenimento e della creatività. Inoltre, Trapani Comix rappresenta una straordinaria opportunità per l’intero tessuto imprenditoriale locale, grazie alla capacità dell’evento di attrarre visitatori, generare indotto e valorizzare le attività commerciali del territorio.



«Abbiamo scelto di essere partner di Trapani Comix perché crediamo fortemente nel valore economico e nell’attrattiva commerciale di eventi innovativi come questo – dichiara Giovanni Selinunte, direttore della Confesercenti provinciale di Trapani – . Il mondo del fumetto, del gaming e dell’entertainment sta evolvendo rapidamente, generando nuove occasioni di business e stimolando il commercio locale. La nostra missione è supportare le imprese affinché possano cogliere queste opportunità e crescere in un mercato sempre più dinamico».



Confesercenti sposa questa iniziativa con la consapevolezza che eventi di tale portata possano rappresentare un volano di crescita non solo per gli operatori diretti del settore, ma anche per ristoranti, strutture ricettive, negozi e altre attività economiche della città. La sinergia tra intrattenimento e commercio locale è una leva strategica per il rilancio e lo sviluppo del territorio. Attraverso questa collaborazione, Confesercenti conferma il suo impegno a sostenere l’innovazione e a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, promuovendo sinergie tra commercianti, operatori del settore e il pubblico di Trapani Comix.



«Con grande orgoglio supportiamo l’idea trapanese di mutuare il nostro “Progetto Vetrine” anche nella loro splendida città, siamo felici di aver aperto la strada in questi anni a un’iniziativa che permette di far dialogare festival, arte e commercio, illustrando ogni anno oltre 300 vetrine – commentano Alberto Polita e Nicola Ferrarese, direttori del Treviso Comic Book Festival, il festival internazionale di fumetto e illustrazione trevigiano che taglia quest’anno il traguardo dei 22 anni – un modo per far vivere il festival ai visitatori tanto quanto agli stessi cittadini. Siamo felici che il nostro Paolo Gallina faccia da apripista al progetto e confidiamo che si rinforzi sempre più il gemellaggio tra Trapani e Treviso nel segno del fumetto e delle vetrine disegnate».



«Il Trapani Comix ormai è diventato uno dei grandi eventi della nostra città, con straordinario afflusso turistico e grande sviluppo economico. L’ulteriore crescita con l’iniziativa volta a decorare le vetrine delle attività commerciali con soggetti legati al mondo comics, videogiochi e cinema ci convince ed è per questo che auspichiamo una partecipazione massiccia. Grazie ancora una volta agli organizzatori per la splendida idea, alla quale abbiamo aderito con i nostri locali di via Garibaldi» concludono il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore agli Eventi Emanuele Barbara.