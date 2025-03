Spettacoli, al centro Zō di Catania gli Italian Surf Academy portano le colonne sonore dei film vintage

Il 22 marzo il trio newyorkese guidato dal chitarrista napoletano Marco Cappelli, affiancato dal bassista Damon Banks e dal batterista Dave Miller, con i visual di Vj Lapsus, sarà protagonista sul palco di Zō Centro Culture Contemporanee di Catania con un live in chiave surf e di improvvisazione che rilegge colonne sonore cult di autori come Bacalov, Morricone, Trovajoli e vari altri

La musica degli spaghetti western, dei noir e dei crime b-movies, liberamente trattata da un trio di improvvisatori della scena downtown di New York. Questa è l’Italian Surf Academy, il trio guidato dal chitarrista Marco Cappelli, protagonista sabato 22 marzo, alle ore 22, sul palcoscenico di Zo Centro culture contemporanee di Catania. Italian Surf Academy è un tuffo nel vintage che porta avanti un’indagine sul suono legato al cinema vintage degli anni ‘60 e ‘70. Le colonne sonore di autori come Morricone, Bacalov, Trovajoli per film cult come “Per un pugno di dollari”, “Danger: Diabolik!”, “Django”, “Sesso Matto”, “Barbarella”, “Secret Agent” vengono rilette in chiave “surf” e reinterpretate dalle orecchie “malate” di uno straordinario ensemble di musicisti e improvvisatori. Con Cappelli suonano, infatti, gli americani Damon Banks al basso e Dave Miller alla batteria. Nello spezzone siciliano del tour, la band si avvale dell’improvvisazione visual di 𝐕𝐣 𝐋𝐚𝐩𝐬𝐮𝐬 ovvero l’artista multimediale catanese Andrea Pennisi.

Italian Surf Academy, in più di 10 anni, ha vissuto attraverso il contributo di molti musicisti: il primo disco – The American Dream” del 2011, con Luca Lo Bianco al basso e Francesco Cusa alla batteria, è una raccolta di musica dal crimine italiano, horror e spaghetti western. Il secondo album “Barbarella Reloaded” del 2017, con la stessa formazione, registrato dopo il Surfing World Tour 2014 che ha portato le band in prestigiosi palchi d’Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti – è una visionaria rilettura di “Barbarella”, il rivoluzionario film di Roger Vadim con Jane Fonda. Dopo una parentesi live con la partecipazione della cantante Chiara Civello, Italian Surf Academy si consolida nella formazione attuale tutta newyorkese con Damon Banks al basso e Dave Miller alla batteria. Da questo connubio artistico, nascono i dischi “Fake Worlds” del 2022 e “Morricone is Dissolving” di ques’anno con il poeta Denver Butson.

Marco Cappelli, chitarrista e compositore napoletano, ha seguito un percorso artistico molto originale, inizialmente caratterizzato da studi classici. Particolarmente interessato alla musica contemporanea ha successivamente sviluppato un profilo come improvvisatore, che lo ha portato ad interagire con la scena musicale di New York dove ha stabilmente vissuto per circa 20 anni. Nella Grande Mela ha lavorato con musicisti del calibro di Marc Ribot, Adam Rudolph, Elliott Sharp e tanti altri.

Come compositore/esecutore ha collaborato con compagnie di danza internazionalmente note (Armitage Gone! Dance di Karol Armitage and Young Soon Kim White Wave Dance Company, entrambe di New York), con il teatro (lavorando in Italia con lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attore Andrea Renzi) e il cinema (firmando colonne sonore per film di registi come Leonardo Di Costanzo e Salvo Cuccia). Fuori da ogni possibile categoria rimane invece lo spettacolo “In The Shadow of No Towers”, realizzato con il disegnatore Art Spiegelman e l’attore John Turturro.

Cappelli attualmente conduce una carriera che lo porta ad esibirsi tanto in stagioni concertistiche di musica classica che in festival di jazz e di improvvisazione. Vive tra Palermo – dove insegna chitarra classica al Conservatorio Scarlatti – e New York, dove è attivo come musicista freelance e leader dei suoi progetti, come Italian Surf Academy, Marco Cappelli Acoustic Trio ed il sestetto Idr.

Nato e cresciuto nel Bronx, Damon Banks è un musicista world nel più letterale senso della parola. Come bassista ha suonato e/o registrato con alcune tra le più brillanti star della scena americana, sia in ambito pop che innovativo e sperimentale, collaborando con Stevie Wonder, George Benson, Peter Gabriel, Caetano Veloso, Angelique Kidjo, Arto Lindsay, The Neville Brothers, Marc Ribot e tanti altri.

Nativo dello Iowa e trapiantato a New York, Dave Miller è un batterista, improvvisatore, insegnante, e accompagnatore di danza. Il lavoro di Miller è particolarmente orientato verso l’improvvisazione radicale: le sue collaborazioni includono nomi come Daniel Carter, Rob Duguay, Satoko Fujii, Ras Moshe, e vari altri. Dave Miller lavora inoltre con l’Ensemble di Musica Contemporanea S.E.M. (diretto da Peter Kotik) che ha collaborato con Roscoe Mitchell dell’Art Ensemble of Chicago. Dal 2018 lavora nell’ambito della danza contemporanea al Barnard College della Columbia University di New York.

Biglietti: € 11,50.Prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/7dnqav-italian-surf-academy-22nd-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info al numero 0958168912, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.