Serie C, Catania-Crotone 0-0: un super D’Alterio salva i calabresi

Torna a giocare al Massimino dopo più di 20 giorni il Catania di Mimmo Toscano dopo due vittorie consecutive in trasferta contro Latina e Messina. Oggi alle 12.30 è atteso al Cibali il Crotone di Emilio Longo, formazione rossoblù distante soli 4 punti dai rossazzurri e momentaneamente quarti in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Crotone 0-0: la diretta della partita

90+4′ – FINALE AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E CROTONE

90+3′ – Ammonito Roppelli nel Crotone

90′ – Concessi 4 minuti di recupero

85′ – Cartellino giallo per Ierardi

83′ – Nel Crotone fuori Armini per Cocetta

83′ – Catania vicino al gol con Stoppa in solitaria sulla destra, sbaglia il controllo del pallone

78′ – Il Catania sostituisce De Paoli con Celli

77′ – Nel Crotone fuori Gallo per Schirò

73′ – Catania che sfiora il vantaggio con Jimenez servito da De Paoli che ci prova in girata: para bene D’Alterio

71′ – Clamorosa palla-gol per il Crotone con Silva a tu per tu con Dini si divora l’occasione del vantaggio degli ospiti. Si resta 0-0 al Massimino

70′ – Giallo per Cargnelutti del Crotone

68′ – Ammonito Di Tacchio nel Catania

66′ – Nel Catania fuori De Rose e Raimo per Di Tacchio e Frisenna

61′ – Nel Crotone fuori Tumminello e Ricci per Gomez e Silva. Nel Catania fuori Anastasio per Stoppa

60′ – Prima conclusione del secondo tempo: ci prova Anastasio, palla alta

55′ – Cartellino giallo per Stronati nel Crotone

54′ – Ammonito Rispoli nel Crotone

46′ – VIA ALLA RIPRESA AL MASSIMINO: Nel Catania dentro Allegretto per Gega

Catania-Crotone 0-0: fine primo tempo

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: 0-0 TRA I ROSSAZZURRI E IL CROTONE

45+1′ – Calcio di punizione per il Crotone dal limite dell’area e giallo per Di Gennaro

45′ – Concesso un minuto di recupero

44′ – Altra chance enorme per il Crotone con Murano servito da Ricci in girata palla di poco fuori

36′ – TRAVERSA DEL CATANIA! Conclusione deviata da D’Alterio di Lunetta dopo un tiro rimpallato di Jimenez e rossazzurri vicini al gol

35′ – Crotone ancora pericoloso con Murano in area ben servito da Ricci, viene chiuso da Ierardi e Di Gennaro

32′ – Ci prova Vitale del Crotone su punizione, palla di poco a lato

25′ – Fase di studio e partita che si è addormentata tra falli e gioco spezzettato

14′ – Clamorosa tripla parata di D’Alterio su Di Gennaro e Quaini che salva la porta del Crotone

12′ – Occasione Crotone, filtrante di Ricci per Murano che a tu per tu con Dini manda di poco a lato la palla del 1-0

4′ – Ci prova il Crotone con Ricci da fuori, palla di poco alta

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-CROTONE

12.30 – Calcio d’inizio del match tra Catania e Crotone

Catania-Crotone 0-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Gega (dal 46′ Allegretto); Raimo (dal 66′ Frisenna), De Rose (dal 66′ Di Tacchio), Quaini, Anastasio (dal 61′ Stoppa); Jimenez, Lunetta; De Paoli (dal 79′ Celli). A disposizione: Farroni; Butano, Del Fabro, Sturaro, Montalto. Allenatore: Domenico Toscano

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Rispoli, Cargnelutti, Armini (dal 83′ Cocetta), Groppelli; Gallo (dal 77′ Schirò), Stronati; Ricci (dal 61′ Silva), Tumminello (dal 61′ Gomez), Vitale; Murano. A disposizione: Martino, Cucinotta, Piras, Di Pasquale, Guerini, Cantisani, Silva, Vilardi. Allenatore: Emilio Longo

ARBITRO: Il sig. Roberto Lovison della sezione di Padova

ASSISTENTI: Il sig. Glauco Zanellati della sezione di Seregno e il sig. Alessandro Parisi della sezione di Bari

QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina

AMMONITI: 37′ Toscano (CAT), 45+1′ Di Gennaro (CAT), 54′ Rispoli (CRO), 55′ Stronati (CRO), 68′ Di Tacchio (CAT), 70′ Cargnelutti (CRO), 85′ Ierardi (CAT), 90+3′ Groppelli (CRO)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma all’Angelo Massimino di Catania vale la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Crotone sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma televisiva e streaming.