Catania-Crotone 0-0: le pagelle rossazzurre

Il Catania di Mimmo Toscano viene fermato sullo 0-0 in casa dal Crotone di Emilio Longo, settimo risultato utile consecutivo per i rossazzurri. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: MVP Ierardi, da rivedere Gega e De Rose

DINI 6: Pochi interventi ma sicurezza ormai fra i pali, inamovibile dal suo arrivo dopo mesi turbolenti fra i pali.

IERARDI 7: Migliore dei suoi in campo con interventi puliti e uscite in velocità per dare sprint alla squadra.

DI GENNARO 6,5: Poche sbavature e sicurezza in difesa dove le coordina la fase difensiva dei siciliani.

GEGA 5: Spazza in maniera ordinata ma soffre molto le incursioni di Ricci nel primo tempo e rischia spesso il fallo.

(dal 46′) ALLEGRETTO 6: Chiusure puntali e precise che evitano ripartenze e guai in contropiede.

RAIMO 5,5: Sacrificio e sudore non mancano e anche in fase difensiva è attento. Pecca di lucidità nelle giocate offensive perdendo spesso palla.

(dal 66′) FRISENNA 6: Dà dinamismo sulla fascia come successo ad Altamura e Latina, pecca nell’ultimo passaggio.

DE ROSE 5,5: Prova a dare ordine ad un centrocampo spesso schiacciato dal pressing offensivo del Crotone. L’ex Cesena recupera palloni ma è disordinato nei passaggi.

(dal 66′) DI TACCHIO 6: Grinta e determinazione in mezzo al campo che servono a dare gamba alla squadra.

QUAINI 6: Prestazione di qualità anche se soffre il pressing del centrocampo del Crotone. Non poteva fare di più.

ANASTASIO 6+: Spinge e svolge la fase difensiva con ordine e attenzione, viene sostituito al 61′ per dare più spinta offensiva con Stoppa.

(dal 61′) STOPPA 5,5: Pochi palloni giocati ed errore al 83′ in ripartenza che poteva essere utile per l’occasione del potenziale vantaggio.

JIMENEZ 6: Non il miglior Kaleb Jimenez oggi anche se spesso è stato marcato a uomo da una difesa solida del Crotone.

LUNETTA 6,5: Trema la traversa nel primo tempo con un velenoso sinistro che poteva costare la terza vittoria consecutiva.

DE PAOLI 6: L’ex Giugliano raccoglie molti palloni con tanti falli e fa spesso da raccordo in avanti. Manca però ancora di lucidità in avanti per quel level up determinante.

(dal 79′) CELLI S.V.

TOSCANO 6: Le scelte dell’allenatore rossazzurro non sono sbagliate e anche i cambi sono oggettivamente corretti. Questo Catania però pecca di determinazione in avanti. Con maggiore convinzione gare come queste si possono vincere.