 Grazie ai Lions etnei il progetto “Oltre l’autismo. Le opere di AliAiA”

- Pubblicità -

Sabato 22 marzo, nella splendida cornice di Villa Fortuna sul Lungomare dei Faraglioni di Aci Trezza (Aci Castello – Catania), si è svolto in mattinata l’evento benefico “Oltre l’autismo. Le opere di AliAiA”. Tale Service Lions, gratuito e aperto a tutta la comunità, è stato organizzato dai Lions Club della Zona 15 (segnatamente i LC di Acireale, Giarre Riposto, Acicastello Riviera dei Ciclopi e Acitrezza Verga), sotto la regia del Presidente della Zona 15 Walter Mavica e grazie all’idea ed impulso concreto dell’Avv. Laura Seminara, straordinaria Presidente del Lions Club Acitrezza Verga.

Patrocinato dalla Pro Loco di Aci Trezza – Aci Castello, con il suo Presidente dott. Massimo Pellegrino sempre disponibile ad aprire le porte a queste iniziative, l’evento di zona Lions ha visto la sinergica partecipazione dell’Amministrazione Comunale (sono intervenuti per porgere i saluti di benvenuto il Vice Sindaco del Comune di Aci Castello Salvo Tosto, il Consigliere Comunale Antonio Guarnera e Giovanni Zappulla n.q. di Facilitatore dei rapporti con l’Amministrazione Comunale con i club service presenti ed operanti nel territorio di Aci Castello), delle istituzioni scolastiche e dell’Associazione “Autismo Oltre Onlus”. L’obiettivo del Service è stato duplice: approfondire la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico ed offrire un contributo concreto all’Associazione “Autismo Oltre Onlus” che dal 2012 dona sostegno alle famiglie con persone con Disturbo dello Spettro Autistico (D.S.A.). Fin dall’anno 1997-98 i Lions del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y. hanno iniziato a interessarsi alla delicata e complessa tematica dei disturbi dello spettro autistico ed oggi il tema è diventato service nazionale dal titolo “Autismo e inclusione. Nessuno escluso”, fortemente apprezzato dal nostro Governatore distrettuale dott. Mario Palmisciano e guidato dalla delegata distrettuale Giuseppina Siracusa.

- Pubblicità -

All’evento “Oltre l’autismo. Le opere di AliAiA” sono intervenuti in qualità di relatori: il Dott. Giancarlo Costanza, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ha spiegato in cosa consistono i disturbi dello spettro autistico e come si manifestano, sottolineando la necessità di attivare percorsi sanitari per la diagnosi precoce e la presa in carico; la Dott.ssa Elisabetta Maggio, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Gianni Rodari” di Acireale, che ha ricordato il bisogno di improntare una efficace e concreta inclusione scolastica, attuando programmi diversificati e rispettosi delle esigenze particolari degli alunni affetti da D.S.A.; l’avv. Enrico Orsolini, Presidente dell’Associazione “Autismo Oltre Onlus”, per illustrare le attività dell’Associazione che si propone l’obiettivo di offrire supporto alle famiglie che vivono la condizione autistica e di potenziare le abilità di autonomia personale “di base” (vestizione e svestizione, igiene personale, rigovernamento della camera da letto ed altre abilità quotidiane) e “integranti” dei ragazzi con D.S.A. (quali l’uso del denaro, dell’orologio, educazione stradale, ecc.), incentivando percorsi lavorativi di emancipazione. La giornata poi proseguita con la messa all’asta delle opere di “AliAiA” (pseudonimo di Alice Saija, una ragazza con D.S.A.), debitamente illustrate dalla Prof.ssa Angelita Liotta e dal Prof. Mario Sapienza del Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania, il cui ricavato di oltre €1.000 è stato interamente devoluto all’Associazione “Autismo Oltre Onlus”, insieme alle libere donazioni effettuate nel corso della giornata.