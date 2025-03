L’Arcivescovo di Catania premia gli studenti che hanno partecipato al concorso di poesia e disegno su sant’Agata

- Pubblicità -

Momento di festa nella Basilica cattedrale di Catania per la premiazione degli studenti delle scuole elementari e medie che hanno partecipato al concorso di disegno e poesia “Tutti devoti tutti: il popolo di sant’Agata tra fede e arte”, promosso dall’Ufficio Scolastico diocesano per l’Insegnamento della Regione Cattolica e dal Museo diocesano in collaborazione con il Comune di Catania.



L’evento, svoltosi sabato 22 marzo, ha visto la partecipazione dell’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna che ha premiato gli studenti che hanno partecipato al concorso, che provenivano da sette istituti scolastici della provincia (“Cavour”, “Leonardo da Vinci”, “Petrarca”, plesso “Borsellino” a san Giorgio, “N. Sauro-Giovanni XXIII”, “Deledda-Coppola”, la scuola materna Fiordaliso) e da due parrocchie (Sacro Cuore ai Cappuccini e Bongiardo).



Presenti anche il parroco della cattedrale, monsignor Barbaro Scionti, il direttore dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione cattolica, don Roberto Mangiagli, il parroco del Sacro Cuore ai Cappuccini, fra Augusto Magno, e numerosi dirigenti scolastici e insegnanti che accompagnavano i propri studenti.

I partecipanti al concorso, ispirandosi a Sant’Agata e alla sua festa hanno prodotto disegni, mosaici e poesie.

- Pubblicità -

Al termine della premiazione, l’arcivescovo ha guidato gli studenti premiati nella cappella di sant’Agata, aperta per l’occasione, e nella cappella del Crocifisso, da poco restaurata. Monsignor Renna ha invitato i giovani a riscoprire i nostri tesori artistici e ad andare al fondo dei segni che essi ci offrono per riscoprire la bellezza della fede.