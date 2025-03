Palco Off: il 12 e 13 aprile arriva “Blasé”

- Pubblicità -

Il sipario sta per calare sulla dodicesima edizione di Palco Off, ma non prima di aver offerto al suo pubblico il penultimo spettacolo: “Blasè”, che segue la scia di successi che hanno caratterizzato l’intera rassegna.

Cosa succede quando la frustrazione e l’impotenza raggiungono il punto di rottura? “Blasè” racconta la storia di un uomo che risponde con un gesto inatteso: un’irruzione armata in un magazzino di e-commerce con presa di ostaggi, trasformando il caos in un’amara e sarcastica analisi della passività che spesso ci avvolge.

- Pubblicità -

“Blasè” affronta temi cruciali della società contemporanea, quali l’omologazione, la perdita di individualità e la conseguente difficoltà nel prendere decisioni, aspetti che si riflettono nella vicenda esistenziale del protagonista.

Puleio offre, con la sua performance, uno sguardo penetrante su una società che, sorda ai veri impulsi al cambiamento, manipola ogni informazione per rafforzare le proprie convinzioni.

“Blasè” si configura come un originale monologo a più voci, affidato alla trasformistica bravura di un solo interprete. I personaggi, pur nella loro grottesca esasperazione, incarnano “tipi sociali” fin troppo familiari, capaci di innescare una potente risonanza con la vita di ogni giorno, esasperando le sue contraddizioni con un umorismo che ne conserva paradossalmente l’umanità (e la sua assenza).

La nuova produzione di Officine Gorilla e Teatro della Juta stimola una profonda riflessione sulla società odierna e sui meccanismi che la governano, analizzando le esperienze quotidiane e, in particolare, la tendenza a “lasciarsi vivere” senza un effettivo controllo sulle proprie scelte.

Ancora una volta, la XII edizione di Palco Off si propone come un’esperienza culturale ricca di momenti immersivi e profondamente coinvolgenti, che mantenendo il suo impegno nel presentare al pubblico una programmazione di generi artistici diversificati propone al suo pubblico “Blasè”, già premiato dai Fringe di Catania e Praga 2023. Un’ esibizione esilarante.

Inizio spettacoli sabato ore 21.00 e domenica ore 18.00. Dopo ogni spettacolo si terrà un incontro tra pubblico e attore.

Costo Biglietti: intero euro 32 – ridotto euro 27 – cral euro 15 – universitari euro 10 – scuole euro 7