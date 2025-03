“Nulla sarà come prima”, l’incontro sulla situazione a Gaza venerdì 28 marzo alle 18:30 al Gotham di Catania

- Pubblicità -

“Gaza è il luogo in cui esplodono sanguinosamente tutte le contraddizioni dell’occidente, incapace di arrestare il peggior massacro di popolazione civile dalla fine della Seconda Guerra mondiale. L’attacco palestinese del 7 ottobre 2023, con tutte le sue ambiguità ancora irrisolte, ha infatti originato una sanguinosa rappresaglia contro la popolazione civile della Striscia che ha causato più di 40.000 morti, mentre la guerriglia di Hamas non ha cessato di colpire l’esercito israeliano, le cui reali perdite rimangono ignote. Nel frattempo larga parte della società civile israeliana si è sollevata contro un governo fondamentalista e bellicista, chiedendo a gran voce le dimissioni del governo Netanyahu e nuove elezioni. Di fronte a ciò, troppi media dell’occidente tacciono, minimizzano, mentono. Grazie ad intellettuali e giornalisti israeliani liberi, questo saggio ricorda le cause reali dello scontro israelo-palestinese, svela i disegni di oggi chi punta a scatenare la Terza Guerra Mondiale e costituisce un invito meditato e serio a costruire una autentica Pace nella Giustizia in tutta la Terrasanta”.

Venerdì 28 Marzo 2025 alle ore 18:30 il quinto appuntamento della rassegna “In viaggio con Bardamu”, che si terrà presso i locali del Gotham Beer&Drink di Via Vittorio Emanuele, 98-100 a Catania.

L’incontro sarà introdotto da Francesco Chittari (Identità europea) con gli interventi dell’editore de “Il cerchio edizioni” Adolfo Morganti e del prof. Aldo R. Vitale dell’Università Europea di Roma. Modererà il giornalista e saggista Fernando Massimo Adonia.

“In viaggio con Bardamu” è una rassegna itinerante che si sposta in una delle vie centro-collaterali della Città di Catania permettendo il bello del confronto.