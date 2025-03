ASI Catania: torna il “Corso di difesa personale femminile” gratuito e a numero chiuso, tenuto dal maestro Domenico Cocuzza

- Pubblicità -

Ancora un “Corso di difesa personale femminile” tenuto dal maestro Domenico Cocuzza, organizzato dall’A.S.D. Free Fighter, scuola federale di karate Shotokan, con il patrocinio dell’ASI, comitato provinciale di Catania, presieduto da Angelo Musmeci. Le lezioni, gratuite e a numero chiuso, si terranno nella sede dell’associazione, in via Perseo 1 a Catania.

Due gli appuntamenti: martedì 1 aprile e giovedì 3 aprile 2025, dalle 20 alle 21:30.

- Pubblicità -

La difesa personale é utile alle donne che, praticandola, possono ottenere maggiore sicurezza e consapevolezza di sé. “Non è la prima volta che insieme al maestro Cocuzza organizziamo corsi di difesa per le donne – dice Musmeci -. Grazie, infatti, al successo che riscuotono queste iniziative abbiamo deciso di organizzarne tante altre. Come questi due appuntamenti fissati per aprile. Continueremo con il maestro Cocuzza a diffondere la cultura delle arti marziali, utilizzate anche come spunto per l’anti violenza, per affrontare eventuali momenti di panico o paura e per difendersi nel caso di bisogno”.

Chi volesse partecipare, può iscriversi telefonando al numero 349 19 81 387 o visitando la pagina www.freefighter.it