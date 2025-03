Fiabe, isole e narratrici: seminario e lezione-concerto a Palermo

- Pubblicità -

Giovedì 3 e venerdì 4 aprile la sede di Palermo della LUMSA in via Filippo Parlatore 65 ospiterà un evento in occasione dell’uscita del volume di Elena Emma Sottilotta Seekers of Wonder: Women Writing Folk and Fairy Tales in Nineteenth-Century Italy and Ireland (Princeton University Press). Anche a partire dallo studio di quattro intellettuali dedite alla raccolta di fiabe della tradizione popolare (Gonzenbach per la Sicilia, Deledda per la Sardegna, Wilde e Gregory per l’Irlanda), il libro mette a fuoco il modo in cui lo studio della tradizione folclorica nell’Ottocento, secolo dell’alfabetizzazione popolare, ha offerto spazio a itinerari di impegno politico e culturale femminile in aree percepite e rappresentate come periferiche.

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 3 aprile alle 17.00 nella sede di MARTHA – Music Art House Academy (www.marthapalermo.it) con una lezione dal titolo Storie, fiabe, racconti. L’incanto tra letteratura e musica che vedrà Leonardo Acone (ordinario di Storia della pedagogia all’Università di Napoli L’Orientale) nel ruolo di narratore e pianista, con musiche di Robert Schumann, Fryderyk Chopin e Alexander Scriabin. È necessario prenotare attraverso il modulo forms.gle/8s71ikem9XNA7aSr8.

Venerdì 4 aprile alle 9.30, nella sede della LUMSA, avrà luogo una discussione seminariale con Elena Emma Sottilotta (Università di Cambridge). Dopo il saluto del direttore del Dipartimento Giampaolo Frezza, dialogheranno con l’autrice Leonardo Acone, Rosario Perricone (Accademia di Belle Arti di Palermo, Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino), Livia Romano (Università di Palermo), Vincenzo Schirripa (LUMSA). L’evento è offerto come lezione aperta a insegnanti e operatori culturali. È realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, economia e comunicazione in partenariato con il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e con MARTHA – Music Art House Academy nell’ambito dei rapporti di cooperazione culturale intessuti attorno all’offerta didattica del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Per ulteriori informazioni scrivere a forprimariapalermo@lumsa.it.