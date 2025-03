XIII Edizione dell’ Aegyptia Fashion Lab: in scena bellezza, arte, moda e spettacolo

- Pubblicità -

CATANIA – Si terrà alla New Dogana il prossimo 7 aprile, la XIII edizione dell’AegyptiaFashion Lab, evento organizzato da Alfa Formazione, dedicato all’arte del Make Up e dell’HairStyling, un’opportunità di incontro e scambio tra professionisti, studenti e aziende del settore beauty e moda, con l’obiettivo di valorizzare i nuovi talenti attraverso una competizione artistica di grande prestigio.

“Ci poniamo alcuni obiettivi: far emergere giovani talenti che possano affermarsi nel settore del beauty in campo nazionale e internazionale, partendo dal confronto con i propri diretti competitor e rapportandosi con maestri ormai affermati. Sostenere l’imprenditoria locale formando professionalità in grado di accrescere il livello qualitativo degli operatori del settore, stimolando una sana competizione verso l’alto. Il Fashion Lab rappresenta una opportunità per verificare le proprie potenzialità e metterle al servizio degli operatori del settore”, sottolinea Barbara Nicotra, direttore didattico di Alfa Formazione e organizzatrice dell’evento che, anno dopo anno, è cresciuto allargando i propri confini non solo geografici. Non a caso, infatti, parteciperanno 12 studenti provenienti dalla Spagna, dell’ Institut Enric Borràs di Barcellona iscritti ai percorsi di estetica e hair stylist, grazie al progetto Erasmus Plus per la mobilità internazionale. Una opportunità in più per “fare rete”, non solo a livello nazionale tra operatori del settore, ma anche tra istituzioni scolastiche di Paesi diversi per favorire un interscambio culturale ampio. Tra gli importanti soggetti istituzionali e sponsor privati, da segnalare in particolare la partnership con Aegyptia Milano Makeup (referente Emanuele Giunta) che consente agli studenti selezionati dalla Giuria di partecipare poi al Milan fashion week.

L’evento inizierà alle 16,00 con il backstage, alle 21,30 inizierà la sfilata. Nel frattempo sarannoproposti dei “salotti” per conversazioni e approfondimenti sui vari aspetti di tutto ciò che ruota attorno al beauty, una sorta di vero e proprio simposio sulla bellezza.