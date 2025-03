Catania, vertice al Comune su ST Microelectronics tra Urso, Schifani e Trantino: “Valuteremo il piano industriale”

- Pubblicità -

Tavolo sulla situazione di ST Microelectronics a Palazzo degli Elefanti a Catania tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il Sindaco di Catania Enrico Trantino. Presente anche il Prefetto Maria Carmela Librizzi e i rappresentanti della azienda e i sindacati.

Urso: “Incontro fattivo e positivo. L’azienda ci ha ribadito che Catania è il più importante investimento al mondo”

“Sono ancora più convinto che siamo sulla strada giusta. L’incontro è stato fattivo, positivo e costruttivo e operatorio al meglio per il tavolo nazionale convocato per il 3 aprile insieme al Ministro Giorgetti e Sindacati. Valuteremo il piano industriale, finanziario e occupazionale che l’azienda ci presenterà. Sono certo che nel piano industriale ci sarà il mantenimento degli impegni finanziari e quindi degli investimenti tecnologici molto importanti del sito di Catania e dei suoi livelli occupazionali.”

- Pubblicità -

Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al punto stampa a Palazzo degli Elefanti a Catania: “L’azienda ci ha detto oggi che quello di Catania è il più importante investimento che la multinazionale fa al mondo. A Roma inizia un percorso di trasparenza e chiarezza sulla base del piano industriale che dovrà portarci ad un protocollo in cui tutte le parti, in primis l’azienda ma anche il Governo, Regione e sindacati, prenderanno per garantire un futuro alla ST in Italia.”

Schifani: “Non possiamo distrarci su questo tema delicato”

A margine del tavolo di incontro presente anche il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: “Noi siamo convinti che la vicenda troverà una soluzione per l’alto senso di responsabilità che ho riscontrato in questo tavolo. Siamo qui anche per confermare l’impegno e l’attenzione da parte del governo regionale alla soluzione della vicenda che vede coinvolto in prima persona il governo con i Ministri Urso e Giorgetti. Non possiamo consentire di distrarci su questo tema delicato. Ci sono anche delle misure che potenzialmente potrebbero integrare lo sforzo dell’azienda e anche dello stesso governo nel contatto di programma. Non lasceremo sfuggire nulla di intentato perché giorno 3 possa registrarsi condivisione sul piano industriale, che ritengo estremamente interessante, ma anche fare i livelli occupazionali e la stessa azienda possano risentirne“.

Trantino: “Presenza di Urso e Schifani dimostra sensibilità per il tema”

“Il 3 aprile ci sarà la presentazione del piano industriale. Teoricamente il governo Meloni e Schifani potevano dire di attendere quella data. Sono venuti proprio per dimostrare sensibilità e attenzione al tema. Il fatto che i due governi si stiano impegnando è proprio a tutela dell’occupazione e dell’intero comparto industriale. Non ci dimentichiamo che la Regione ci ha dato 50 milioni di euro per riqualificare l’area della zona industriale. Questo è un ulteriore segno di sensibilità di chi ci governa sia a Roma che a Palermo“. Così Enrico Trantino sulla presenza del Ministro Urso e del Presidente Schifani.