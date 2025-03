Musica, Maestria e Improvvisazione: al via la XIV Stagione de “I Concerti di Mecenate” con i maestri Adenberger e Patzlaff – L’Evento

- Pubblicità -

Proseguono gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Con la puntata di oggi vi condurremo a seguire l’inaugurazione della XIV Stagione de “I Concerti di Mecenate”, avvenuta ieri pomeriggio a partire dalle ore 18.30 presso la magnifica location del Museo Diocesano di Catania.

Ospiti d’eccezione della serata, che ha avuto come filo conduttore il tema “Un saluto da Vienna“, i maestri Markus Adenberger e Laurens Patzlaff, un duo di clarinetto e pianoforte.

Musicisti di fama internazionale, i due protagonisti della serata ricoprono anche il ruolo di docenti: il primo presso il Global Summer Institute of Music della Virginia Commonwealth University a Richmond, negli Stati Uniti; e il secondo presso la Musikhochschule di Lubecca, in Germania, dove insegna pianoforte ed improvvisazione.

I due musicisti della serata sono stati presentati al numeroso pubblico dal direttore artistico dell’evento, Vincenzo Pavone; il quale, dopo aver ringraziato quanti contribuiscono alla realizzazione dei concerti, ha illustrato il loro percorso artistico e la loro esperienza internazionale.



Il maestro Pavone infine, ha fatto presente che la serata, per la prima volta, è stata concepita come un’improvvisazione, una sorta di sorpresa, un tentativo di interagire con il pubblico, di cui lui stesso -ha confessato – di non conoscere neppure contenuti.

L’unico “segreto“ svelato prima dell’inizio del concerto è stato quello di dire che il duo di clarinetto e pianoforte avrebbe eseguito brani di Johann Strauss, di Franz Schubert e di Ludwig van Beethoven.

Per farvi affascinare e rapire da queste sonorità, eseguite con così tanta maestria, e per conoscere meglio i protagonisti della serata grazie alle nostre interviste, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera!

