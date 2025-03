Produzioni casearie tradizionali siciliane, mercoledì 2 aprile convegno a Ragusa

- Pubblicità -

Le PCTS, Produzioni Casearie Tradizionali Siciliane, il ruolo della cooperazione, le strategie per l’internazionalizzazione dei prodotti lattiero-caseari del territorio.



Sono i temi al centro del convegno che si svolgerà mercoledì 2 aprile, a partire dalle 9:30, nella sede dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, in via On. Di Quattro e che vede Confcooperative Sicilia e lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione (Sprint) promotori nell’ambito del PSR Sicilia, nell’ambito del progetto “Tradizione e Neuroscienze, Applicazione Tecniche di Neuromarketing per la conoscenza dei comportamenti dei consumatori e strategie di Comunicazione e Marketing per le Produzioni Casearie Tradizionali Siciliane”.



Per Confcooperative Sicilia interverranno il presidente Gaetano Mancini, il presidente della sede territoriale di Ragusa, Luca Campisi e, per entrare nel dettaglio del “Ruolo della Cooperazione nel settore lattiero-caseario”, Gianluca Pierangelini di Confcooperative FedAgriPesca nazionale. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali,ed in particolar modo degli assessorati alle Attività Produttive e all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, nonché del CoRFiLaC (Consorzio per la Ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia) e dell’ispettorato dell’Agricoltura. Prevista la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo e del Direttore Generale Fulvio Bellomo.



Entrando nel dettaglio del programma, aprirà i lavori Cinzia Caggia, presidente CoRFiLaC, seguita dal sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì e dall’assessore comunale alle Politiche Agroalimentari, Giorgio Massari. Sarà quindi la volta del presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, seguito dal presidente del consiglio territoriale di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi. La parola passerà successivamente a Dario Cartabellotta, direttore del Dipartimento regionale Attività Produttive, Nino Drago, Direttore Area 3 dell’Assessorato all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, a capo dell’Ispettorato Agrario di Ragusa. Il Progetto PCTS sarà illustrato da Margherita Caccamo e Catia Pasta, Ricercatrici CoRFiLaC.



Dopo l’intervento di Gianluca Pierangelini di FedAgriPesca, sarà Nisio Paganin, presidente Caseifici Granterre ad approfondire la tematica del “Valore dell’aggregazione per un miglior approccio ai mercati”. Infine, l’intervento del Direttore dello Sportello Sprint Sicilia, sul tema dell'”Internazionalizzazione, tra tradizione, innovazione e strumenti per conquistare i nuovi mercati”.



Le conclusioni saranno affidate dal Dirigente del Dipartimento regionale Agricoltura, Fulvio Bellomo e all’assessore Salvatore Barbagallo.

Gli intervenuti potranno, infine, visitare la struttura del consorzio CoRFiLaC. Ultimo momento sarà un incontro di approfondimento finale. .