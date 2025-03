Un weekend di workshop formativi e creativi con Musica Lavica per donne e per bambini disabili: l’inclusione passa dalla musica

- Pubblicità -

I fondi PNRR incontrano la musica.

In arrivo nel week and un progetto di innovazione, tradizione e inclusione finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. In questa occasione le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza incontrano una realtà locale d’eccellenza dando vita ad un connubio che in primis valorizza il territorio.

Musica Lavica Srl, etichetta discografica siciliana affermata nel panorama nazionale per l’elevata qualità delle sue produzioni, promuove il progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; grazie a questo sostegno, la società ha potenziato il proprio impegno nella tutela del patrimonio sonoro siciliano e nella creazione di opportunità formative e professionali, unendo l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione alla valorizzazione delle radici culturali.

Il cuore dell’iniziativa è il recupero e la digitalizzazione di testimonianze sonore e ambientali legate a eventi profondamenteradicati nella tradizione siciliana che rischiano di scomparire neltempo. Attraverso tecniche avanzate di registrazione e produzione audio immersiva, Musica Lavica si propone di preservare e diffondere questi patrimoni culturali, restituendo loro una nuova vita e una fruizione accessibile anche alle generazioni future.

Imminenti due importanti appuntamenti: pilastro del progetto sarà ilworkshop formativo dedicato alle donne DONNE E CARRIERA –UN FUTURO NEL SOUND DESIGN che si terrà il sabato 29 marzo2025 in Via Duca degli Abruzzi, 101 a San Giovanni La Punta (CT), dalle 16:00 alle 19:00, mirato a favorire il loro ingresso nel settore del sound design e della produzione musicale, comparto in cui la componente femminile è ancora fortemente sottorappresentata. Questo percorso avrà l’obiettivo di accrescere le competenze tecniche e imprenditoriali delle partecipanti, aumentandone le possibilità occupazionali e rafforzando la loro presenza in un settore in continua evoluzione. I workshop vedranno la partecipazione di esperti di primo piano: Denis Marino, musicista, produttore e sound designer con una lunga esperienza nella sperimentazione sonora e nell’innovazione musicale; Lina Gervasi, musicista e compositore riconosciuta a livello internazionale per la sua ricerca nel campo dell’audio immersivo; Michele Musarra, tecnico del suono esperto nella produzione e post-produzione musicale; Avv. Claudia Barcellona, specializzata in diritto e management dello spettacolo, tutela della parità di genere e protezione delle fragilità.

Si continua domenica 30 marzo 2025 con due workshop creativi gratuiti destinati a minori con disabilità AVVENTURE SONORE IN DOLBY ATMOS, il primo turno dalle 11:30 alle 13:00; secondo turno dalle 16:00 alle 17:30; l’evento si svolgerà nell’ Auditorium Steve Martland in Via San Giovanni Bosco, 32 a Caltagirone (CT); l’obiettivo è quello di sviluppare percorsi di integrazione innovativi e inclusivi.L’evento organizzato da MUSICA LAVICA srl e dalla SocietàCooperativa sociale ONLUS L’ANGELO, vede il patrocinio del Comune di Caltagirone e la partecipazione della cooperativa sociale ONLUS DO-MANI, della coop Sociale NAMASTE’, dell’associazione famiglia LA FORZA DELLA VITA e della società cooperativa sociale IRIDE.

Questi workshop prevedono una introduzione a cura di Giovanna Regalbuto, Esperta in processi inclusivi e Anna Barrano, vicepresidente della cooperativa L’Angelo e saranno tenuti da Lina Gervasi, voce narrante e theremin insieme a Michele Musarra e Denis Marino, sound designers.

Parallelamente, l’etichetta sta lavorando alla produzione e digitalizzazione di repertori di artisti minori, collaborando con fondazioni ed enti musicali per salvaguardare e rendere fruibili esecuzioni di grande valore artistico ma poco conosciute. Un’attenzione particolare sarà riservata alle giovani orchestre di musica classica, le cui performance verranno registrate e diffuse per amplificare la loro visibilità, sia a livello territoriale che su scala nazionale e internazionale. La digitalizzazione del suono diventerà anche un mezzo per l’inclusione sociale attraverso la creazione di contenuti audio immersivi destinati a ragazzi con disabilità, per migliorare l’accessibilità delle videolezioni e favorire nuove forme di apprendimento sensoriale.

<<Il nostro obiettivo è custodire il passato proiettandolo verso il futuro, grazie alle tecnologie più avanzate e a un approccio innovativo allaproduzione musicale>> – dichiara Denis Marino, CEO di Musica LavicaSrl