Beni confiscati alla Mafia: istituito un Osservatorio permanente per il loro utilizzo sociale e istituzionale

- Pubblicità -

In esecuzione del nuovo vigente regolamento per i beni confiscati alla mafia, l’assessorato retto dall’Avv. Viviana Lombardo intende istituire un Osservatorio Permanente per l’uso istituzionale e sociale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata. Tra i suoi fini principali vi è quello di favorire la definizione di progetti sostenibili per il loro utilizzo coerente alle finalità di legge. Da inquadrare in ogni caso nella Disciplina del Codice Antimafia che prevede la possibilità per gli enti territoriali di amministrare direttamente i beni confiscati o di assegnarli in concessione gratuita a diverse categorie di soggetti che perseguono finalità sociali.

Possono partecipare all’Osservatorio – purché privi di scopo di lucro – diverse realtà, tra le quali: gli Enti Pubblici Territoriali e/o gli organismi pubblici del territorio metropolitano che operano nella gestione del patrimonio pubblico e nella promozione sociale e culturale; le Cooperative sociali, gli Enti del Terzo Settore, le Organizzazioni ambientali e di volontariato e le Comunità terapeutiche.

- Pubblicità -

La partecipazione all’Osservatorio è gratuita. L’istanza di adesione dovrà essere inviata a: patrimonio.catania@pec.it entro le ore 12:00 del 26 aprile 2025.

Per specifiche informazioni sulla documentazione da inviare e chiarimenti, si rimanda all’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Catania: Osservatorio di concertazione permanente sull’uso istituzionale e sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata del Comune di Catania, anno 2025 » Patrimonio 2025

Comune di Catania