“La competitività delle imprese per lo sviluppo del sud”; questo il tema della lezione di oggi della scuola di Formazione per il Bene Comune

CATANIA – “La competitività delle imprese per lo sviluppo del Sud, tra pubblico e privato”, è il tema della lezione di oggi della Scuola di formazione per il bene comune, che si terrà nella dalla C3 delle Ciminiere, al viale Africa, dalle 9 alle 13. Dopo i Saluti istituzionali di Alessandro Dagnino, assessore regionale all’Economia, ne discutono: Mirja Cartia d’Asero, amministratore delegato Il Sole 24 Ore; Monica Iacono,amministratore delegato Engie Italia, Sebastiano Mazzù, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università degli Studi di Catania; Benedetto Torrisi, associato di Statistica Economica dell’Università degli Studi di Catania; Antonino Longo, associato di Diritto Amministrativo dell’Università degli studi di Catania. Modera: Sebastiano Truglio, dottore commercialista, co-founder Indico società benefit T.P.

La Scuola di formazione per il bene comune è sostenuta da Futurlab, con la collaborazione di CDO Sicilia.