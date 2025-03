Le grandi questioni urbanistiche di Catania. Assemblea pubblica lunedì 31 marzo

- Pubblicità -

i terrà lunedì 31 marzo alle ore 19.30 in Via Siena 1, presso la sede di CittàInsieme, l’assemblea cittadina dedicata alle grandi questioni urbanistiche della città di Catania. Dal Porto a San Berillo, dal Waterfront a San Cristoforo, da Ognina a Monte Po’, Cibali e Centro Storico, sono questi alcuni dei luoghi della nostra città interessati da progetti e scelte di politica urbana dai quali emerge la profonda crisi della partecipazione democratica e la lontananza della politica dai bisogni della gente. L’urbanistica è infatti il campo nel quale emergono in maniera più evidente gli interessi che orientano le scelte di pianificazione del territorio ed il grado di vicinanza o meno dal bene comune.

🗓️ L’iniziativa è co-promossa da Fillea CGIL, Comitato Popolare Antico Corso, Acli, Arci, CittàInsieme, Trame di Quartiere, Volerelaluna. L’assemblea mira a fare conoscere alla cittadinanza le scelte urbanistiche che occano Catania ed a condividere iniziative, analisi, battaglie e proposte dal basso con singoli cittadini, gruppi e associazioni impegnati sul campo e che hanno a cuore il futuro della nostra città.

