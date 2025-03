Serie C, Trapani-Catania 0-3: trionfo rossazzurro al Provinciale!

- Pubblicità -

Domenica alle ore 15.00 al “Polisportivo Provinciale” di Erice va in scena il derby siciliano tra Trapani e Catania. Rossazzurri che arrivano alla sfida con sette risultati utili consecutivi, mentre i granata sono in serie negativa con ben 5 sconfitte consecutive. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Trapani-Catania 0-3: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

90+2′ – FINITA AL PROVINCIALE: IL CATANIA VINCE 3-0 CONTRO IL TRAPANI

90′ – Assegnati due minuti di recupero

87′ – IL CATANIA CHIUDE LA PARTITA CON FRISENNA NEL FINALE: 3-0 AL PROVINCIALE PER LA SQUADRA DI TOSCANO

81′ – Nel Catania fuori Lunetta per De Paoli

79′ – Il Trapani sostituisce Malomo per Sabatino

75′ – Clamoroso errore ancora di Montalto che non riesce a segnare il 3-0 a tu per tu con Ujkaj, poi arriva Frisenna a porta vuota che fallisce la rete che avrebbe chiuso la partita

69′ – Il Catania sostituisce Jimenez con Frisenna

67′ – Cambi per il Trapani: fuori Piovanello e Kragl per Ciotti e Ongaro

62′ – Nel Catania fuori Celli per Allegretto

60′ – Nel Trapani fuori Toscano per Ruggiero

58′ – Catania ad un passo dal 3-0 con Montalto che a porta vuota sciupa la palla che avrebbe chiuso la partita

55′ – Rischia grosso il Catania con un rinvio di Dini su Kragl che va vicino al 2-1

48′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: SEGNA LUNETTA SU ASSIST DI DI TACCHIO CHE PORTA SUL 2-0 I ROSSAZZURRI!

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: nel Catania fuori Stoppa e Quaini per Montalto e De Rose. Nel Trapani dentro Daka per Zappella

Trapani-Catania 0-1: fine primo tempo

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO: CATANIA AVANTI A TRAPANI CON IL GOL DI ANASTASIO AL 40′

45+2′ – Ammonito Ierardi nel Catania

45′ – Concessi tre minuti di recupero

44′ – Altra ammonizione nei rossazzurri: giallo per Del Fabro

42′ – Cartellino giallo per Celli nel Catania

40′ – RETE DEL CATANIA!! SUPER GOL DI ANASTASIO DALLA DISTANZA CHE PORTA AVANTI I ROSSAZZURRI. 1-0!

37′ – Trapani ancora pericoloso in avanti con Ciuferri al tiro, pallone di poco alto sopra la traversa

31′ – Ammonito Quaini nel Catania

30′ – Colpo di testa di Lunetta, para facile Ujkaj

27′ – Gran conclusione di Toscano che costringe all’intervento di Dini

16′ – Gioco fermo, Kragl a terra per una pallonata

12′ – Cross spiovente di Piovanello dalla destra per Anatriello, bene Dini nell’anticipo

6′ – Fase di studio e poche occasioni da una parte e dell’altra

1′ – INIZIA IL MATCH AL PROVINCIALE DI ERICE: VIA A TRAPANI-CATANIA

Ore 15.00 – Fischio d’inizio del match tra Trapani e Catania

Credit: Santina Sorbello

Trapani-Catania 0-3: le formazioni ufficiali

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Zappella (dal 46′ Daka), Mulè, Malomo (dal 79′ Sabatino), Celiento; Toscano (dal 60′ Ruggiero), Carraro; Piovanello (dal 67′ Ciotti), Kragl (dal 67′ Ongaro), Ciuferri; Anatriello. A disposizione: Barosi, Salamone, Hraiech, Segberg, Stensrud, Verna, Sciortino, De Caro, Silvestri. Allenatore: Vincenzo Torrente

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Del Fabro, Celli (dal 62′ Allegretto); Raimo, Di Tacchio, Quaini (dal 46′ De Rose), Anastasio; Jimenez (dal 69′ Frisenna), Stoppa (dal 46′ Montalto); Lunetta (dal 81′ De Paoli). A disposizione: Farroni, Butano, Gega, Rizzotti, Sturaro, Forti. Allenatore: Michele Napoli

ARBITRO: Il sig. Luca De Angeli della sezione di Milano

ASSISTENTI: La sig. Veronica Martinelli della sezione di Seregno e il sig. Stefano Franco della sezione di Padova

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

AMMONITI: 31′ Quaini (CAT), 42′ Celli (CAT), 44′ Del Fabro (CAT), 45+2′ Ierardi (CAT)

ESPULSI:

RETI: 40′ Anastasio (CAT), 48′ Lunetta (CAT), 87′ Frisenna (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Polisportivo Provinciale di Erice (TP) vale la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Trapani-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente sul canale 11 su Telecolor (solo a livello regionale) e via streaming sulla piattaforma online su FIFA+.