Sport e Legalità, triangolare di calcio a Ragalna, vincono i Carabinieri del Comando provinciale di Catania

La squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania si aggiudica il torneo “Sport e Legalità”, organizzato da Csain Sicilia insieme con il Comune di Ragalna e il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana. La vittoria – nello splendido impianto comunale “Toruccio Carone” di Ragalna – arriva in finale, nella terza e decisiva sfida, per 4 a 2 ai rigori sulla Polizia di Stato, Questura di Siracusa, dopo aver concluso sullo zero a zero i tempi regolamentari. Terzo posto per i Giornalisti sportivi-Ussi Catania, sconfitti 7 a 0 e 4-0, ma ugualmente soddisfatti per la seconda uscita ufficiale dopo Misterbianco, alla prima, invece, con il tecnico Benny Cascio.



È stata una grande giornata di sport e di aggregazione, come ha evidenziato il presidente nazionale Csain Salvatore Spinella. Grande soddisfazione per Giuseppe Lombardo, consigliere nazionale con delega a calcio, e per il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, che ha evidenziato le potenzialità sportive del comune etneo.



Assoluta armonia in campo e fuori tra le squadre che hanno partecipato al triangolare. Diversi i momenti di fair play. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, certificato dalla presenza dell’on. Dario Daidone. Giorno 11 aprile l’evento vivrà l’appendice finale a scuola, dove all’interno del progetto Play District dell’Asd Sport Insieme, saranno consegnati diversi premi ai migliori elaborati realizzati dagli studenti.